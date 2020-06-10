哈佛指新冠肺炎去年夏末在中蔓延 華春瑩：出奇荒謬

美國廣播公司（ABC）報導，哈佛大學醫學院最新研究指出，衛星影像顯示，去年夏末秋初，中國武漢市幾家大型醫院周圍車流量驟增，意味新冠肺炎當時就在中國中部傳播，疫情出現時間遠比外界所知的早。

研究主持人、哈佛醫學院布朗斯坦教授說，研究團隊分析商業衛星影像，使用類似情報機構採用的技術，「觀察到從2019年夏末秋初開始，武漢五家大型醫院外圍，交通量急劇增加」。

布朗斯坦也是ABC撰稿人，他說，就在同一時期，中國網友搜尋某些症狀的次數也增加了，這些症狀就是「後來被認定為與新冠肺炎密切相關的症狀」。

布朗斯坦說：「去年10月發生了某些事。顯然，遠在公認的新冠肺炎疫情開端之前，武漢社會就出現某種程度的混亂。」

另據環球網報導，針對美國有線電視新聞網提問，關於哈佛大學用交通流量推測新冠肺炎去年8月末就開始在武漢傳播，外交部發言人華春瑩回應「實在是出奇的荒謬」。

華春瑩表示：我還沒有看到你說的這個研究論文，但我倒是看到不久前有報導說美國國防部主要承包商——內華達山脈公司也有過類似報告，也是通過交通道路等方面的一些現象得出病毒源自武漢病毒研究所的結論，但後來很快就被美國野獸日報網站「打臉」。該網站一一列舉事實，證明報告中所謂的「證據」漏洞百出，完全站不住腳。