單日確診創新高 世衛：疫情趨緩國家別輕忽

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞八日警告，全球新冠疫情正在惡化，目前疫情趨緩國家不能大意。

譚德塞說，七日全球單日新增確診十三萬六千例，創下新冠疫情肆虐半年來單日最高紀錄，其中七成五集中在十個國家，主要在美洲和南亞。

世衛緊急事件最高負責官員萊恩說，追究中國大陸在疫情初期可能處置不當，並非當務之急，「我們現在該集中精力防範第二波疫情高峰」。

他說，瓜地馬拉等中美洲國家感染案例仍在增加，而且演變成「很複雜」的流行病。他呼籲當地政府負起責任，國際社會也應協助中南美洲國家對抗疫情。

在疫情最嚴重的美國，過去幾天仍有廿二個州每日病例愈來愈多，八個州持平。

巴西確診病例已突破七十萬例，僅次於美國居全球第二，巴西政府網站日前刪除疫情累計數字，衛生部卻又公布互相矛盾的最新確診案例及死亡人數統計，進一步製造混亂。萊恩說，世衛希望巴西政府公布的資料「前後一致，透明公開」。

世衛傳染病學家克可夫說，南美各國必須採取「全面性」的抗疫策略，「疫情結束還早得很」。

身兼新加坡抗疫指揮官的克可夫說，新加坡新增確診案例有一半以上沒有症狀，讓新加坡當局更不敢輕易放寬防止擴大感染的措施。