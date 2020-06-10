快訊

最佳救火次長！高雄代理市長可能是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

單日確診創新高 世衛：疫情趨緩國家別輕忽

聯合報 / 記者張聲肇／綜合報導
世衛組織8日警告，全球新冠疫情仍然嚴峻，各國不可掉以輕心。圖為巴西里約熱內盧市的殯儀館本月4日正在安排死於新冠病毒患者。(美聯社)
世衛組織8日警告，全球新冠疫情仍然嚴峻，各國不可掉以輕心。圖為巴西里約熱內盧市的殯儀館本月4日正在安排死於新冠病毒患者。(美聯社)

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞八日警告，全球新冠疫情正在惡化，目前疫情趨緩國家不能大意。

譚德塞說，七日全球單日新增確診十三萬六千例，創下新冠疫情肆虐半年來單日最高紀錄，其中七成五集中在十個國家，主要在美洲和南亞。

世衛緊急事件最高負責官員萊恩說，追究中國大陸在疫情初期可能處置不當，並非當務之急，「我們現在該集中精力防範第二波疫情高峰」。

他說，瓜地馬拉等中美洲國家感染案例仍在增加，而且演變成「很複雜」的流行病。他呼籲當地政府負起責任，國際社會也應協助中南美洲國家對抗疫情。

在疫情最嚴重的美國，過去幾天仍有廿二個州每日病例愈來愈多，八個州持平。

巴西確診病例已突破七十萬例，僅次於美國居全球第二，巴西政府網站日前刪除疫情累計數字，衛生部卻又公布互相矛盾的最新確診案例及死亡人數統計，進一步製造混亂。萊恩說，世衛希望巴西政府公布的資料「前後一致，透明公開」。

世衛傳染病學家克可夫說，南美各國必須採取「全面性」的抗疫策略，「疫情結束還早得很」。

身兼新加坡抗疫指揮官的克可夫說，新加坡新增確診案例有一半以上沒有症狀，讓新加坡當局更不敢輕易放寬防止擴大感染的措施。

新冠肺炎 COVID-19 巴西 譚德塞 瓜地馬拉

延伸閱讀

全球單日確診13萬多 譚德塞：好轉國家不能大意

全球日增病例創新高 世衛：離疫情結束還很早

全球新冠新增病例創單日新高！譚德塞：抗議別忘防疫

譚德塞籲美繼續合作 世衛讚中有難言之隱？

相關新聞

單日確診創新高 世衛：疫情趨緩國家別輕忽

世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞八日警告，全球新冠疫情正在惡化，目前疫情趨緩國家不能大意。

越南首波復航名單 我有望入列

越南國營媒體引述越南總理阮春福談話表示，越南計畫對卅天沒有傳出新冠病毒新增病例的國家地區恢復往來航班，台灣、日本、南韓、...

世衛稱新冠肺炎無症狀患者傳播很罕見 專家質疑

世衛昨天發表聲明指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀患者造成的傳播「非常罕見」。疾病專家今天質...

歐洲大規模封城 研究：或救了300萬人的命

倫敦帝國學院8日發表的研究顯示，歐洲多國實施包括商店歇業與學校停課等大規模封城措施，降低新型冠狀病毒傳染率，足以抑制疫情擴散，可能使得超過300萬人免於染疫喪命。

防疫不敢鬆懈 星國新病例半數無症狀 沙國染疫破10萬人

新加坡日前逐步恢復經濟活動，不過星國政府發現新冠病毒確診病例中，至少一半沒有症狀，讓政府決定必須非常緩步的放寬封鎖限制。同樣擔憂疫情再度升溫的還有沙烏地阿拉伯，由於連三天新冠肺炎病例激增逾3000例，今年定於7月底開始的麥加朝覲能否如期進行增添變數。

新冠病患歸零！紐國境內全面解封 總理開心到跳舞

紐西蘭連續17天零確診之後，總理阿爾登正式宣布新冠肺炎病例歸零，從8日午夜開始國內全面解封，不過邊境維持嚴密管制，以防止新冠病毒由境外移入。阿爾登表示，她獲知消息後高興地在客廳跳起舞來。

地球最後淨土！防新冠肺炎入侵南極 紐西蘭砍科研計畫

新冠肺炎疫情幾乎橫掃全球，目前只剩南極大陸尚未淪陷。紐西蘭南極研究所（Antarctica New Zealand）9日...

美近半數州新冠肺炎病例仍在激增 佛州最嚴重

CNN報導，雖然美國多州逐步解封，有更多美國人上街找朋友或抗議種族歧視，但美國新冠肺炎疫情仍不容掉以輕心，有22州最近每...

全球單日確診13萬多 譚德塞：好轉國家不能大意

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞8日警告說，新冠肺炎疫情正在惡化，目前疫情趨緩國家不能大意；中美洲還沒達到疫情高峰，任何國家都不能鬆懈下來。

封鎖大幅緩解疫情 專家憂無群體免疫

封鎖雖然讓歐洲少死310萬人，不過專家仍憂心沒有群體免疫，長期下來影響可能更大！倫敦帝國學院近日有研究顯示，歐洲各國的封鎖措施，讓310萬人免於罹患新冠肺炎過世，不過他們擔心，疫情若持續太久，各國的封

美航艦羅斯福號400人血清檢測疫調 60%有抗體

美國3名官員今天告訴路透社，美國海軍調查航空母艦「羅斯福號」上2019冠狀病毒疾病蔓延情況，約400名海軍官兵的血清檢測...

泰國重啟國際觀光 擬先放行疫情控制得當國家

新冠肺炎疫情重創泰國觀光業，泰國政府準備在今年第三或第四季重新開放外國觀光客入境，優先考量疫情控制得當的國家，政府會做好...

熱門新聞

93萬罷韓同意票扣掉陳其邁市長得票 趙少康：剩19萬票哪來？

韓遺憾罷韓國家隊不停抹黑 張雅琴譙：還好把你罷掉了

韓國瑜遭罷免不提訴訟 謝龍介爆原因

報復性罷免會成功？李柏毅：黃捷「情況真的很危險」

韓粉簇擁大喊「愛你」 韓國瑜拍畢業照：笑不出來

國防部：偵獲共軍蘇愷戰機侵我西南空域 戰機驅離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。