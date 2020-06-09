歐洲大規模封城 研究：或救了300萬人的命

倫敦帝國學院8日發表的研究顯示，歐洲多國實施包括商店歇業與學校停課等大規模封城措施，降低新型冠狀病毒傳染率，足以抑制疫情擴散，可能使得超過300萬人免於染疫喪命。

中央社報導，英國倫敦帝國學院（Imperial College London）的科學家表示，針對11國封城影響的模擬研究顯示，主要從3月分開始實施的嚴格封城措施，產生「重大效應」，且有助於5月初把基本傳染數（R0）降至1以下。

倫敦帝國學院的研究團隊估計，5月初，奧地利、比利時、英國、丹麥、法國、德國、義大利、挪威、西班牙、瑞典與瑞士11國的已染疫人數介於1200萬至1500萬。

比較統計的死亡人數和他們預估若沒有採取封城措施情況下的死亡人數，發現大約有310萬人免於染疫致死。

另一項美國科學家的研究發現，估計中國、南韓、義大利、伊朗、法國和美國實施的封城措施，預防或延遲約5億3000萬個新冠肺炎感染病例。美國與英國帝國學院主導的研究，都刊登在科學期刊「自然」（Nature）。