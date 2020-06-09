快訊

金管會解除有條件式禁空令 宣布台股3大解封措施

歐洲大規模封城 研究：或救了300萬人的命

世界日報 / 編譯中心／綜合8日電

倫敦帝國學院8日發表的研究顯示，歐洲多國實施包括商店歇業與學校停課等大規模封城措施，降低新型冠狀病毒傳染率，足以抑制疫情擴散，可能使得超過300萬人免於染疫喪命。

中央社報導，英國倫敦帝國學院（Imperial College London）的科學家表示，針對11國封城影響的模擬研究顯示，主要從3月分開始實施的嚴格封城措施，產生「重大效應」，且有助於5月初把基本傳染數（R0）降至1以下。

倫敦帝國學院的研究團隊估計，5月初，奧地利、比利時、英國、丹麥、法國、德國、義大利、挪威、西班牙、瑞典與瑞士11國的已染疫人數介於1200萬至1500萬。

比較統計的死亡人數和他們預估若沒有採取封城措施情況下的死亡人數，發現大約有310萬人免於染疫致死。

另一項美國科學家的研究發現，估計中國、南韓、義大利、伊朗、法國和美國實施的封城措施，預防或延遲約5億3000萬個新冠肺炎感染病例。美國與英國帝國學院主導的研究，都刊登在科學期刊「自然」（Nature）。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

貿協線上洽談會 助台灣食品業敲開北美市場

封鎖大幅緩解疫情 專家憂無群體免疫

美染疫死亡人數 華盛頓大學估8月前破14.5萬人

一家都染疫 亞美尼亞總理全家康復

相關新聞

地球最後淨土！防新冠肺炎入侵南極 紐西蘭砍科研計畫

新冠肺炎疫情幾乎橫掃全球，目前只剩南極大陸尚未淪陷。紐西蘭南極研究所（Antarctica New Zealand）9日...

美近半數州新冠肺炎病例仍在激增 佛州最嚴重

CNN報導，雖然美國多州逐步解封，有更多美國人上街找朋友或抗議種族歧視，但美國新冠肺炎疫情仍不容掉以輕心，有22州最近每...

歐洲大規模封城 研究：或救了300萬人的命

倫敦帝國學院8日發表的研究顯示，歐洲多國實施包括商店歇業與學校停課等大規模封城措施，降低新型冠狀病毒傳染率，足以抑制疫情擴散，可能使得超過300萬人免於染疫喪命。

防疫不敢鬆懈 星國新病例半數無症狀 沙國染疫破10萬人

新加坡日前逐步恢復經濟活動，不過星國政府發現新冠病毒確診病例中，至少一半沒有症狀，讓政府決定必須非常緩步的放寬封鎖限制。同樣擔憂疫情再度升溫的還有沙烏地阿拉伯，由於連三天新冠肺炎病例激增逾3000例，今年定於7月底開始的麥加朝覲能否如期進行增添變數。

新冠病患歸零！紐國境內全面解封 總理開心到跳舞

紐西蘭連續17天零確診之後，總理阿爾登正式宣布新冠肺炎病例歸零，從8日午夜開始國內全面解封，不過邊境維持嚴密管制，以防止新冠病毒由境外移入。阿爾登表示，她獲知消息後高興地在客廳跳起舞來。

全球單日確診13萬多 譚德塞：好轉國家不能大意

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞8日警告說，新冠肺炎疫情正在惡化，目前疫情趨緩國家不能大意；中美洲還沒達到疫情高峰，任何國家都不能鬆懈下來。

封鎖大幅緩解疫情 專家憂無群體免疫

封鎖雖然讓歐洲少死310萬人，不過專家仍憂心沒有群體免疫，長期下來影響可能更大！倫敦帝國學院近日有研究顯示，歐洲各國的封鎖措施，讓310萬人免於罹患新冠肺炎過世，不過他們擔心，疫情若持續太久，各國的封

美航艦羅斯福號400人血清檢測疫調 60%有抗體

美國3名官員今天告訴路透社，美國海軍調查航空母艦「羅斯福號」上2019冠狀病毒疾病蔓延情況，約400名海軍官兵的血清檢測...

泰國重啟國際觀光 擬先放行疫情控制得當國家

新冠肺炎疫情重創泰國觀光業，泰國政府準備在今年第三或第四季重新開放外國觀光客入境，優先考量疫情控制得當的國家，政府會做好...

韓國再增38例確診 政府擬向違反防疫規範者求償

韓國中央防疫對策本部通報，截至凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）新增38例，為防堵...

美染疫死亡人數 華盛頓大學估8月前破14.5萬人

美國華盛頓大學（University of Washington）研究人員今天預估，美國的新型冠狀病毒感染死亡人數可能會...

紐約市逾2萬人染疫喪生 閉關100天終解封

距離2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在美國紐約市出現首例確診，至今正好100天，紐約市宣布初步解封，部分勞工今天...

熱門新聞

93萬罷韓同意票扣掉陳其邁市長得票 趙少康：剩19萬票哪來？

不滿韓國瑜遭罷免及高市議長身亡 挺韓團體已申請凱道路權

韓遺憾罷韓國家隊不停抹黑 張雅琴譙：還好把你罷掉了

韓國瑜堅持崗位不放鬆 晚間提前流出「畢業照」

國民黨一年兩敗 連勝文：黨內高層「自私」所致

國防部：偵獲共軍蘇愷戰機侵我西南空域 戰機驅離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。