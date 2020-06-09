防疫不敢鬆懈 星國新病例半數無症狀 沙國染疫破10萬人

新加坡日前逐步恢復經濟活動，不過星國政府發現新冠病毒確診病例中，至少一半沒有症狀，讓政府決定必須非常緩步的放寬封鎖限制。同樣擔憂疫情再度升溫的還有沙烏地阿拉伯，由於連三天新冠肺炎病例激增逾3000例，今年定於7月底開始的麥加朝覲能否如期進行增添變數。

新加坡是亞洲確診人數最多的國家之一，境內確診病例超過3萬8000起。經歷近兩個月封鎖後，新加坡在上周重新開放學校及一些企業。

但新加坡防疫工作小組成員、國家發展部長黃循財8日告訴路透，「根據我們的經驗，每出現一個有症狀的病例，至少會有一個無症狀的病例。」他說，這是最近幾周新加坡加強檢測時發現的。

他說，由於無症狀確診病例比率極高，促使政府決定放慢解除限制措施。這些限制規定許多人仍得在家工作，只和家人往來。

黃循財說：「有人批評，為什麼我們不能更快的重新開放經濟？因為我們必須採取更謹慎的方法。目前仍有一些無症狀病例，我們可能沒發現他們在社區內傳播病毒。」

新加坡先前並未透露有多少無症狀病例。星國過去兩周通報6294起確診病例，絕大部分是移工。

沙國染疫破10萬人 朝覲添變數

沙國在5月底鬆綁封鎖措施後，染疫人數激增，連續3天超過3000例，累計病例超過10萬例。衛生部表示，利雅德可能很快會重新實施限制性措施。當局尚未宣布是否繼續進行預定7月底舉行的朝覲儀式。

沙國5日起重新封鎖穆斯林麥加朝聖門戶的西部港市吉達（Jeddah），每天下午3時至翌日上午6時實施宵禁、暫停開放在清真寺祈禱、公私立單位員工必須待在家中，以遏止染疫數激增。

今年朝覲定7月底開始，當局雖然未宣布是否取消，但已敦促全球信徒暫時不要準備朝覲。去年約有250萬穆斯林前往麥加朝覲。