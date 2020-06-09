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金管會解除有條件式禁空令 宣布台股3大解封措施

新冠病患歸零！紐國境內全面解封 總理開心到跳舞

世界日報 / 編譯中心／綜合8日電
紐西蘭總理阿爾登。（路透）
紐西蘭總理阿爾登。（路透）

紐西蘭連續17天零確診之後，總理阿爾登正式宣布新冠肺炎病例歸零，從8日午夜開始國內全面解封，不過邊境維持嚴密管制，以防止新冠病毒由境外移入。阿爾登表示，她獲知消息後高興地在客廳跳起舞來。

新冠疫情爆發以來，紐西蘭確診病例累計達1154例，22人病故。紐西蘭境內17天來無新增病例，彭博資訊指出，紐西蘭成為少數成功在國境內根除病原的國家之一。

阿爾登宣布，公共集會、私人聚會、零售餐飲業，甚至職業運動賽事都可以恢復正常，保持社交距離的要求也將取消。

阿爾登發表電視談話指出，紐西蘭人為遏止疫情擴散做出的犧牲，包括長達7周的封城令，如今終獲回報，「我們團結一心，以史無前例的方式擊潰病毒。」

被問到獲報境內現存病例歸零好消息有何反應時，她回答：「我跟小寶貝女兒跳起舞來，妮芙（Neve，阿爾登女兒的名字）雖有點被我嚇到，因為不解為何我會起舞，但還是跟我一起跳了起來。」

阿凡達續集復工 橄欖球開打

紐國宣布解除國內所有限制令，好萊塢大導詹姆斯柯麥隆（James Cameron）上周率領54名劇組人員搭乘包機抵達紐西蘭首都威靈頓，準備為萬眾期待的史詩級科幻巨作「阿凡達」（Avatar）續集重啟拍攝作業。

製片藍道（Jon Landau）抵達紐西蘭後，在社群媒體貼出與詹姆斯柯麥隆的合照，說他們會配合政府防疫措施，自我隔離14天。

除了電影準備重新開拍，超級橄欖球聯賽（Super Rugby Aotearoa）裡五支紐西蘭隊伍將於本周末登場，屆時開放球迷正常入場。

主辦單位盛讚，這將是全球第一場讓球迷在疫情爆發後重返現場觀戰的職業橄欖球賽。

新冠肺炎 COVID-19

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