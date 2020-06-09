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為何提早掀牌不提訴訟？ 韓國瑜：不願見社會對立撕裂

全球單日確診13萬多 譚德塞：好轉國家不能大意

世界日報 / 記者張聲肇╱綜合報導
世衛組織8日警告，全球新冠疫情仍然嚴峻，各國不可掉以輕心，圖為巴西里約熱內盧是的殯儀館正在安排死於新冠肺炎的患者。圖／美聯社
世衛組織8日警告，全球新冠疫情仍然嚴峻，各國不可掉以輕心，圖為巴西里約熱內盧是的殯儀館正在安排死於新冠肺炎的患者。圖／美聯社

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞8日警告說，新冠肺炎疫情正在惡化，目前疫情趨緩國家不能大意；中美洲還沒達到疫情高峰，任何國家都不能鬆懈下來。

譚德塞說，7日全球單日確診13萬6000例，創下新冠疫情肆虐半年來單日最高紀錄，其中75%集中在10國，主要在美洲和南亞。

世衛組織緊急事件最高負責官員萊恩(Mike Ryan)說，追究中國緩報疫情實況、檢討它初期如何處置病疫爆發不是當務之急，「我們現在該集中精力應付的是，今天要做什麼，才能防範第二波高峰。」

他說，中美洲國家如瓜地馬拉等國感染案例仍在增加，而且演變成「很複雜」的流行病。

他呼籲當地政府負起責任，國際社會提供協助，幫助中南美洲國家對抗病疫。

巴西政府網站把新冠病毒肺炎病亡人數的累計資料拿掉，衛生部卻又公布互相矛盾的最新確診案例及死亡人數統計，進一步製造混亂。

萊恩說，目前為止，巴西的資料「極其詳盡」，但是，很重要的一點是，巴西人必須了解病毒在哪裡，如何降低感染風險，世衛組織希望巴西政府公布的資料「前後一致，透明公開。」

世衛傳染病學家克可夫(Maria van Kerkhove)說，南美各國必須採取「全面性」的抗疫策略。

全球確診病例已超過700萬例，死亡40多萬人。克可夫說，「病疫結束還早得很。」

身兼新加坡抗疫指揮官的克可夫說，新加坡新增確診案例，居然有一半以上沒有出現發病症狀，當局更不敢輕易放寬防止擴大感染的措施。

許多有在追蹤染疫者行蹤的國家，也發現沒有發病症狀的確診案例，但沒有發現這種人造成病毒擴散的案例，「這是很稀罕的事。」

新冠肺炎 COVID-19

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