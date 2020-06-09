封鎖大幅緩解疫情 專家憂無群體免疫

封鎖雖然讓歐洲少死310萬人，不過專家仍憂心沒有群體免疫，長期下來影響可能更大！倫敦帝國學院近日有研究顯示，歐洲各國的封鎖措施，讓310萬人免於罹患新冠肺炎過世，不過他們擔心，疫情若持續太久，各國的封鎖政社雖讓染疫人數下降，但大多數民眾仍未有抗體，長期下來可能會死更多人。不過也有研究認為，及時封鎖是正確的決策。

解封後才是開端

根據《英國廣播公司》報導，帝國學院的研究範圍含括奧地利、法國、德國、英國等11個國家，從3月初開始統計，當時約有13萬人因為新冠肺炎過世，不過研究顯示，如果各國當時都沒有封鎖的話，將會有320萬人染疫死亡，其中英國會有47萬人、法國有69萬人，而義大利有63萬人。

不過研究也說，如果沒有封鎖，英國每10個人裡，會有7人確診新冠肺炎，而這會有群體免疫的效果，疫情其實到現在就會差不多結束，另外他們也指出，歐洲現在只有4%的人口染疫，而歐洲各國政府現在都急著解封，「現在可能反而是疫情的開端，解封後二波疫情的風險依舊存在。」研究團隊的傅萊曼憂心的說。

封鎖拯救大量生命

不過，另外一篇同樣發表在《自然雜誌》、由加州柏克萊大學為主的研究團隊認為，根據他們調查中國、南韓、伊朗、法國與美國的結果，這些地區因為封鎖措施，讓5.3億的人口免於患疫死亡，而且根據他們的模型，若沒有執行封鎖，每天的確診人數會以翻倍成長。

根據《商業內幕》報導，其中中國至少因為封鎖，讓2.85億民眾避免染疫。研究團隊成員之一的所羅門‧翔博士表示，新冠肺炎是人類歷經最大的悲劇，不過還好全球陸續執行封鎖措施下，可以有效阻止疫情擴散。他也說：「人類有史以來第一次能在這個短的時間內，拯救這麼多人口遠離疾病威脅。」

【更多精采內容，詳見 】