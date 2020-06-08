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美國復工起跑 8步驟減低染疫風險

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合報導
美國許多州陸續復工，辦公室員工也開始冒險返回職場。 美聯社
美國許多州陸續復工，辦公室員工也開始冒險返回職場。 美聯社

美國許多州陸續復工，辦公室員工也開始冒險返回職場；專家提出下列建議以降低感染新冠肺炎的風險。

1.上班通勤 步行騎車開車最安全

馬友診所(Mayo Clinic)傳染病專家波蘭(Gregory Poland)表示，走路、騎單車或自己開車上班最安全；他提醒：「若民眾搭公車或火車，必須了解這是傳播呼吸道病原體的有效培養皿。」

聯邦疾病防治中心(CDC)建議企業可提供獎勵，鼓勵員工騎單車、步行或自行開車，以降低通勤時接觸他人的風險。

布里倫婦女醫院(Brigham and Women`s Hospital)傳染病科主任庫里茨克斯(Daniel Kuritzkes)表示，若非得搭大眾運輸，建議戴口罩和使用乾洗手，使用香皂與水或乾洗手時至少得搓洗20秒。

2.搭計程車或共乘 開窗流通空氣

庫里茨克斯表示，搭計程車或使用Uber或Lyft共乘服務風險通常低於公車或火車；若司機戴口罩可避免咳嗽時飛沫四濺，有些舊型計程車上的玻璃隔板也能防疫。庫里茨克斯建議拉下車窗加強空氣流通，這樣能稀釋空氣中的病毒濃度。

CDC公布的建議中包括在公共場合戴口罩，並要求乘客自己拿行李。Uber或Lyft也規定司機與乘客須戴面罩，也分發消毒或個人防護用品給旗下司機；甚至Lyft乘客必須先在應用程式上確認自己無新冠肺炎症狀，或盡可能配合防疫措施。

3.辦公桌和電腦 每天消毒一兩次

認證工業衛生師克勞斯(David Krause)表示，就算電腦和桌子個人獨用，每天還是應該消毒工作環境一到兩次；但他也警告勿過度清潔，因為酒精和含氯清潔劑可能刺激眼睛、皮膚與呼吸道。

克勞斯指出，冷氣與過濾系統是控制風險的關鍵，若將有高效濾網(HEPA)的攜帶式空氣清淨機放在個人辦公室、電梯或會議室也有幫助。但要注意空氣清淨機會排放廢氣，要放對位置；另外需避免吹電扇。

4.辦公室用品 定期消毒減少碰觸

波蘭指出，雖然遭汙染物品不太可能成為傳染主要來源，但電梯按鈕、門把和印表機按鈕的表面都應定期消毒；員工應以衛生紙碰觸這些表面，使用後應立刻洗手。

5.開會精簡人數 保持距離戴口罩

視訊會議軟體zoom應該不會太快消失；克勞斯表示，開會時大聲說話，若有人感染，有很高機會傳染他人。若一定要當面開會，克勞斯建議降低與會人數、保持安全距離並戴口罩，並在會議室加裝空氣清淨機；或者也可到戶外空氣流通的地方開會。

6.最好獨自用餐 減少與他人共餐

在位置上獨自用餐可能最安全，如果考慮外帶餐點，選擇可接觸最少人的餐點，例如不用排隊的店家。

北卡羅來納州立大學食物安全教授查普曼(Benjamin Chapman)表示，與同事一起用餐，就算在戶外也很危險，因為用餐時無法戴口罩；最好的辦法是自己用餐後，再戴口罩與同事維持社交距離飯後散步。

CDC建議，改以預先包裝的個人餐點取代集體共用餐點；查普曼表示，許多企業停用飲水機以免遭感染。使用微波爐或冰箱的感染風險低，只要能避開他人並在使用後洗手即可。

7.搭電梯要小心 戴口罩面對牆壁

舊金山加大流行病學家羅特福(George Rutherford)表示，電梯可能是防疫漏洞，因為很難在小空間中維持距離；搭電梯應戴口罩，並且面對牆壁以免吸入他人氣息。

8.無人時再上廁所 避免用烘手機

波蘭表示，辦公室廁所是染疫熱點區。部分研究發現，新冠病毒會在糞便中出現，並留在消化道中。

波蘭表示，很多企業將馬桶蓋拆除，可是沖水會產生煙霧，糞便中的病毒就會在四周物體表面培養，或者四散到空氣中。波蘭建議廁所無人時再進去，避免使用烘手機因為強風會吹散病毒；碰觸門把或開關水龍頭時使用紙巾。

新冠肺炎 COVID-19

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