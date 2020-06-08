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紐約染疫100天終於復工 全州陽性降至1％

世界日報 / 記者和釗宇╱紐約報導
紐約州長葛謨表示，紐約市將於8日解封，目前全州新冠病毒檢測陽性率已降至1%。（州長辦公室提供）
紐約州長葛謨表示，紐約市將於8日解封，目前全州新冠病毒檢測陽性率已降至1%。（州長辦公室提供）

距離紐約市出現第一例新冠肺炎病例已整整100天，作為全球疫情重疫區的紐約市8日終於解封，開始第一階段復工。

州長葛謨(Andrew Cuomo)7日表示，目前全州新冠病毒檢測陽性率已經降到1%，復工後，紐約市將確保每日至少3萬5000次的檢測量，嚴防疫情反彈。

數據顯示，紐約市是全美疫情最為嚴重的城市，目前超過20萬人感染，接近2萬2000人死亡，也是全州10區最後一個解封復工的地區；葛謨表示，紐約市已達全部七項復工標準，建築業、製造業等約40萬名員工，將第一波復工。

葛謨表示，全州6日共進行超過6萬次檢測，陽性病例有781個，創下3月16日以來新低，目前陽性率已接近1%；其中，紐約市進行超過2萬5000次檢測，僅有458人呈陽性；相比之下，疫情高峰時每日新增陽性病例超過萬人。他說，為確保復工後疫情不會反彈，州府將確保紐約市復工後的日檢測量在3萬5000次以上。

葛謨也表示，復工不可過快，指出全美其他一些復工過早的州，疫情出現反彈，而且全美日新增病例儘管不再大幅增長，但仍然居高不下，反觀紐約州已壓平曲線。

他仍然擔心連日的大規模示威會造成疫情反彈，再次呼籲示威者及時進行檢測，並開通了15個專門服務示威者的檢測站，目前全市範圍內已有超過225個檢測站；葛謨表示，目前還無法看到示威是否造成疫情反彈，預計可能還要一周才能看到結果，州府仍將繼續每日監控疫情數字，若出現反彈，將立刻叫停復工。

鑒於疫情好轉，葛謨宣布，未來若不出現疫情反彈或其他重大變故，紐約市可望從6月26日起第二階段復工，允許室外舉行規模150人以下的畢業典禮，參與者須遵守社交距離；此外，中哈德遜地區和長島將分別於6月9日(周二)和10日(周三)進入第二階段復工。

新冠肺炎 COVID-19

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