美國復工起跑辦公室如何防疫？ CDC列出守則

近日美國各州政府復工的消息頻傳，也有許多地區已經漸漸恢復商業活動，聯邦疾病防治中心(CDC)列出幾項辦公室防疫重點守則，包括上班前需體溫檢測、辦公桌之間保持六呎的距離等。

CDC表示，若辦公桌之間無法保持六呎，則應使用塑膠檔板隔離，而且辦公期間所有員工應全程戴上口罩；為避免員工群聚和接觸，以往擺在員工休憩區的咖啡和零食可能都需要換過，將觸碰率高的個人自助物品如咖啡壺、飲水機和零食，改成個人包裝的沖泡式咖啡、寶特瓶水和小包裝零食。

通風設備系統的專業技術人員也提供CDC幾項建議，例如讓窗戶開著保持空氣暢通；而有些建議事項的執行難度較高，CDC建議只需要盡可能完成即可，例如搭乘電梯時，盡可能保持六呎以上的社交距離。

「勤洗手」已經可說是防疫期間的老生常談，CDC仍再次強調每次洗手必須超過20秒，避免擊掌、碰拳和握手等肢體接觸，也不要任意觸摸五官和臉頰。

CDC也建議，企業主應該鼓勵員工避免使用大眾運輸工具，例如提供停車優惠給開車來上班的人。

矽谷聯合創投協會(Joint Venture Silicon Valley)執行長韓考克(Russell Hancock)說：「令人驚訝的是，有許多員工都不願意回辦公室工作，你不會看到有人吵著要回辦公室上班。」

近日辦公室家具設計兼製造商諾爾(Knoll)和許多合作公司討論，如何在最安全的情況下讓大家回到辦公室上班，該公司職場設計部門副總監魏米爾(Tracy Wymer)表示，他們完全支持CDC的防疫政策，但他強調員工的配合度才是維護公共衛生安全的重點：「若要讓員工回到辦公室上班，就必須確保每個人都了解自己承擔著防疫的責任，而且能完全配合CDC的防疫措施。」