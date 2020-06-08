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預防疫情再起 陸官方：8類人應全部檢測

中央社 / 台北8日電
大陸官方要求擴大檢測範圍，並重點列出8類人「應檢盡檢」。 新華社
大陸官方要求擴大檢測範圍，並重點列出8類人「應檢盡檢」。 新華社

為預防疫情捲土重來，中國官方今天發布「意見」，要求各地方積極提升對2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）的檢測能力，擴大檢測範圍，並重點列出8類人「應檢盡檢」。

中國國家衛健委網站公布，中國國務院聯防聯控機制今天發布「關於加快推進新冠病毒核酸檢測的實施意見」。

「意見」列出8種「應檢盡檢」人群，包括密切接觸者、境外入境人員、發熱門診患者、新住院患者及陪護人員、醫療機構工作人員、口岸檢疫和邊防檢查人員、監所工作人員、社會福利養老機構工作人員。

至於這8種人之外的其他人群可「願檢盡檢」，可根據本地實際情況，動態調整優先檢測人群。

意見說，要「堅持預防為主，將加快提升核酸檢測能力、盡力擴大核酸檢測範圍作為常態化防控落實『四早』措施的首要舉措」。

意見列出擴大檢測範圍的能力要求，要在加強實驗室建設、強化品質控制和生物安全、加強人員規範培訓、加快設備產能提升、確保訊息安全暢通等5個方面推進加快提升檢測能力，全力滿足檢測需求。

新冠肺炎 COVID-19

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