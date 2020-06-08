賭博也要社交距離 全美519家賭場重開 進場得戴口罩

全美各州陸續擺脫疫情，開放經濟活動，娛樂場所也撥雲見日，重新開幕；根據「美國博彩協會」(American Gaming Association)統計，全國已

有26州以上，多達519家的賭場重新開幕，幾乎占全國賭場的一半，包括著名的賭城拉斯維加斯也在4日重新開幕，而所有娛樂場所也都遵照聯邦疾病防治中心(CDC)建議的防疫守則。

賭場為維護民眾衛生安全，更是特別嚴謹地採取額外的防疫措施，除了進出口設置體溫篩檢站，每個地點也都增加安檢人力，只要體溫二度檢測超過華氏100.4度則不得入場；此外，進入賭場必須佩戴口罩，但經過保全系統時，必須將口罩脫下以便讓監視器紀錄臉部特徵。

不僅如此，賭場最受歡迎的機台「吃角子老虎」，座位之間也加裝透明隔板隔離；紙牌遊戲更限訂每桌最多只能容納三位玩家，而玩家的座位之間也必須保持社交安全距離；賭場內吧台的座位區大多仍未開放，僅提供飲料，且使用拋棄式杯具，餐點也僅限於套餐的供應。

密蘇里州自3月17日以來已暫時關閉全州的賭場，一名當地的賭場經理蘭道夫(Lyle Randolph)表示，最近他不斷收到常客和員工們來電向他詢問賭場重新開幕何時開放，蘭道夫說：「我們的客人已經準備好了，只要我們能提供安全的空間，他們就願意回來消費；而過去關閉的這段日子，我們也花費許多心思研究如何能維護環境的衛生安全。」

美國博彩協會的總裁米勒(Bill Miller)將賭場開幕的新措施比喻成一項「新體驗」，除了確保賓客們在遊戲期間保持社交安全距離之外，他也強調：「要開放經營就須負起責任，我們會遵守所有監管機構批准的防疫事項，確保賓客們的安全。」