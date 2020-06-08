快訊

包圍王浩宇服務處丟雞蛋 場面混亂「杏仁哥」遭警方帶走

賭博也要社交距離 全美519家賭場重開 進場得戴口罩

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合7日電
26州519家賭場已重開，占全美賭場的一半，採特別措施防疫。 美聯社
26州519家賭場已重開，占全美賭場的一半，採特別措施防疫。 美聯社

全美各州陸續擺脫疫情，開放經濟活動，娛樂場所也撥雲見日，重新開幕；根據「美國博彩協會」(American Gaming Association)統計，全國已

有26州以上，多達519家的賭場重新開幕，幾乎占全國賭場的一半，包括著名的賭城拉斯維加斯也在4日重新開幕，而所有娛樂場所也都遵照聯邦疾病防治中心(CDC)建議的防疫守則。

賭場為維護民眾衛生安全，更是特別嚴謹地採取額外的防疫措施，除了進出口設置體溫篩檢站，每個地點也都增加安檢人力，只要體溫二度檢測超過華氏100.4度則不得入場；此外，進入賭場必須佩戴口罩，但經過保全系統時，必須將口罩脫下以便讓監視器紀錄臉部特徵。

不僅如此，賭場最受歡迎的機台「吃角子老虎」，座位之間也加裝透明隔板隔離；紙牌遊戲更限訂每桌最多只能容納三位玩家，而玩家的座位之間也必須保持社交安全距離；賭場內吧台的座位區大多仍未開放，僅提供飲料，且使用拋棄式杯具，餐點也僅限於套餐的供應。

密蘇里州自3月17日以來已暫時關閉全州的賭場，一名當地的賭場經理蘭道夫(Lyle Randolph)表示，最近他不斷收到常客和員工們來電向他詢問賭場重新開幕何時開放，蘭道夫說：「我們的客人已經準備好了，只要我們能提供安全的空間，他們就願意回來消費；而過去關閉的這段日子，我們也花費許多心思研究如何能維護環境的衛生安全。」

美國博彩協會的總裁米勒(Bill Miller)將賭場開幕的新措施比喻成一項「新體驗」，除了確保賓客們在遊戲期間保持社交安全距離之外，他也強調：「要開放經營就須負起責任，我們會遵守所有監管機構批准的防疫事項，確保賓客們的安全。」

26州519家賭場已重開，占全美賭場的一半，採特別措施防疫。 路透社
26州519家賭場已重開，占全美賭場的一半，採特別措施防疫。 路透社

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

3Q哥想當主播慘遭羞辱！驚人身世曝光了

台灣富豪狂輸19億「意外振興澳門」 賭場賺翻

台灣賭客手氣超背 一人貢獻澳門賭場5月營收3成

南警掃菜籃族賭場 女賭客驚慌2樓跳下逃竄

相關新聞

圖表看疫情／全球逾671萬例染疫 超過39.3萬人死亡

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。 聯合新聞網也持續追蹤最新疫情數據，完整整理全球、大陸、台灣的疫情數據，並呈現圖表分析，讓讀者掌握最新進度。

新冠爆發5個月 全球奪命40萬、美國11萬人死

路透(Reuters)統計，全球新冠病毒死亡個案於7日達到40萬例，新增個案主要來自巴西與印度；全美已有超過11萬人感染新冠病毒而死亡，由於各地發動反對種族不公平的抗議活動，引發病毒捲土重來的隱

賭博也要社交距離 全美519家賭場重開 進場得戴口罩

全美各州陸續擺脫疫情，開放經濟活動，娛樂場所也撥雲見日，重新開幕；根據「美國博彩協會」(American Gaming Association)統計，全國已有26州以上，多達519家的賭場重新開幕，幾乎占全國賭場的一半

大陸新增4例確診 全為境外移入

中國大陸昨新增4人確診新冠肺炎，全部為境外移入個案，包括四川3例和上海1例。無新增死亡病例，累計83040人確診，463...

鍾南山：最快在秋天或年底有疫苗可作應急使用

大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，大陸目前已有六種新型冠狀病毒疫苗，正在臨床試驗階段，估計最快在今年秋天或年底，...

拉美疫情失控 新冠肺炎病亡數超40萬

(德國之聲中文網) 根據法新社使用各國官方數據進行的統計，截至6月7日格林尼治標准時間19時，全球已有400,581人死於新冠肺炎。這個數字在過去一個半月內翻了一倍。 雖然近一半的病亡案例在歐洲

3.7萬字自我表揚 中國發布抗疫白皮書

翻閱3.7萬字的這本"白皮書"，第一印象就是："中國領導人在疫情防控工作中沒有任何失誤"。在周日(6月7日)的新聞發布會上，國務院新聞辦公室主任徐麟說，中國政府始終依法、及時、公開、准確地公布疫情信息

圖表看疫情／「東京警報」續亮 新冠肺炎全球死亡人數逾40萬

新冠肺炎疫情全球死亡人數已經突破40萬大關。日本東京都7日單日新增14例確診病例，連續7天單日新增病例逾10例。持續點亮「東京警報」。

新冠肺炎病歿人數一個半月翻倍 全球突破40萬死

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間7日14時30分（台灣7日晚間10時30分），2019冠狀病毒疾病（COV...

全球40萬病死 巴西刪疫情數字

根據美國約翰霍普金斯大學統計，全球新冠肺炎死亡人數七日突破四十萬，達四十萬零兩百廿五人，確診病例超過六百九十二萬例。

世衛前秘書長 批評中國拖延通報病毒人傳人

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，曾在任內成功對抗SARS的世衛前秘書長布倫特蘭德批評中國拖太久才承認病...

全球新冠肺炎確診近700萬例 逼近40萬人不治

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間7日11時（台灣7日晚間7時），全球至少39萬9907人死於2019冠狀病毒疾...

熱門新聞

不是落跑選總統 游盈隆：韓遭罷免真正罪名是這個

「罷捷」連署今開跑！黃捷：未通過試煉我一定不會戀棧

罷免王浩宇粉專人數已3.4萬 目標半年內完成首階連署

有可能被丟雞蛋？ 王浩宇：服務處8日暫停服務

波蘭包機4人有症狀 陳時中：邊境暫不開、秋冬嚴陣以待

高市府將進入看守期 3政務首長請假缺席議會備詢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。