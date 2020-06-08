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新冠爆發5個月 全球奪命40萬、美國11萬人死

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合7日電
巴西首都巴西利亞郊區的居民接受新冠病毒檢測。新華社
巴西首都巴西利亞郊區的居民接受新冠病毒檢測。新華社

路透(Reuters)統計，全球新冠病毒死亡個案於7日達到40萬例，新增個案主要來自巴西與印度；全美已有超過11萬人感染新冠病毒而死亡，由於各地發動反對種族不公平的抗議活動，引發病毒捲土重來的隱憂。

南美洲成新熱點

美國新冠肺炎死亡個案占全球總數約四分之一，而南美洲正在快速增加。

在五個月內的新冠肺炎相關死亡人數，已等同於每年死於瘧疾的人數；瘧疾是全球死亡率最高的傳染病之一。

路透統計，全球新冠肺炎確診個案直逼700萬例，其中約200萬例、相當於30%都在美國；拉丁美洲疫情嚴重程度全球第二，占全世界確診個案總數逾15%。

路透根據各國政府官方報告統計，全球首起新冠肺炎死亡個案於1月10日出現在中國武漢，到4月初全球死亡個案已超過10萬例；而死亡個案在24天內從30萬例增加到40萬例。

美國新冠肺炎死亡人數目前高居全球第一，而巴西則在快速增加，可能會超越英國，成為全球第二。

據信全球新冠肺炎死亡個案總數可能超過官方通報的40萬例，因為許多國家缺乏檢測所有死者所需物資，也有部分國家不計算醫院以外的死亡人數。

據統計，6月迄今，全美平均每天約有1000人死於新冠肺炎，比4月的每天2000人高峰有所回落。

全美新冠肺炎確診個案直逼200萬例，為全球最多；第二多的是巴西約67萬2000例，俄羅斯約46萬7000例排第三位。

路透分析，部分美國南方州通報新冠肺炎感染人數激增，阿拉巴馬州、南卡羅來納州、維吉尼亞州在5月31日結束的那一周，確診個案較前一周都新增35%以上。

據統計，全球新冠疫情最嚴重的20國中，在人均死亡率方面，美國排名第八，目前每1萬人中有3.3例死亡個案；比利時排名第一，每1萬人中有八例死亡個案；第二名是英國，隨後分別是西班牙、義大利及瑞典。

新冠肺炎 COVID-19

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