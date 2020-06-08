拉美疫情失控 新冠肺炎病亡數超40萬

(德國之聲中文網) 根據法新社使用各國官方數據進行的統計，截至6月7日格林尼治標准時間19時，全球已有400,581人死於新冠肺炎。這個數字在過去一個半月內翻了一倍。

雖然近一半的病亡案例在歐洲，但美國仍然是受影響最嚴重的國家，有超過11萬人死亡，其次是英國，有40,542人死亡。

巴西病亡人數則是世界上第三高，有近3.6萬人死亡。但總統博索納羅持續批評了當地官員實施的封鎖措施，並威脅要離開世界衛生組織。

墨西哥、秘魯和厄瓜多爾的死亡人數也在急劇上升，而在智利，過去一周的死亡人數上升了50%以上。

在中東，沙特阿拉伯衛生部表示，解封後感染人數激增，光是6日與7日的單日確診病例數連續兩天超過3千例，總數在7日超過了10萬例。

教宗方濟各6月7日在聖彼得廣場向天主教徒發表講話。這也是他在世衛宣布疫情進入全球緊急狀況後第一次回到廣場講話。

方濟各說：「你們出現在廣場上是一個跡象，表明在意大利，疫情的緊急階段已經結束了......不幸的是，在其他國家，我想到的是其中一些國家，病毒繼續帶走許多受害者。」

歐亞非力拼恢復正常

目前各國對經濟復蘇的煩惱已經超過第二波感染的憂慮。歐洲國家逐漸重新開放邊境，企業也重新復工，亞洲和非洲多國也慢慢恢復正常生活。

歐洲各國希望在夏季來臨前讓旅游業復蘇，透過持續放寬限制挽救就業。但英國航空公司、廉航易捷（EasyJet）和瑞安航空對政府強迫抵達英國的外國旅客自我隔離兩周的計劃提出法律行動。

他們在一份聯合聲明中表示，這些措施 「將對英國的旅游業產生破壞性影響，並將在這場前所未有的危機中摧毀成千上萬的工作崗位」。

英國政府6月7日表示，將在6月15日重新開放禮拜場所供個人祈禱，並加快放寬封鎖。

歐盟方面則表示，會員國逐漸解封後，歐盟可能會在7月初對歐盟外的旅客重新開放邊境。

亞洲方面，兩大經濟體欲振乏力。根據中國政府的報告，由於消費需求低迷和主要海外市場疲軟，對外貿易大幅下滑。

另一大國印度，雖然正慢慢擺脫嚴格的封鎖，但在數百萬農民工返回遙遠的家鄉後，都市的工廠因勞動力短缺而難以重啟，

Aqualite Industries鞋廠的高管卡邦達(Sanjeev Kharbanda)表示:「我們60%的勞工都回去了，只剩下三分之一的勞動力，要怎麼經營一個生產單位？」

非洲方面，在南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）點頭下，禮拜場所從6月1日起重新開放，但目前人數還是很少。

57歲的蔬菜銷售商米西比（Gloria Msibi）說：「我在家裡祈禱。當我和家人在家裡祈禱時，上帝聽得見就好了......雖然我喜歡教堂，但和這麼多人在一個封閉的空間裡，太危險了。」

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