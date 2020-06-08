3.7萬字自我表揚 中國發布抗疫白皮書

(德國之聲中文網) 翻閱3.7萬字的這本"白皮書"，第一印象就是："中國領導人在疫情防控工作中沒有任何失誤"。在周日(6月7日)的新聞發布會上，國務院新聞辦公室主任徐麟說，中國政府始終依法、及時、公開、准確地公布疫情信息，"把人民生命安全和身體健康放在第一位"。他還引述白皮書內容表示，"中國始終秉持人類命運共同體理念，肩負大國擔當……第一時間向國際社會通報疫情信息，毫無保留同各方分享防控和救治經驗。"

60多頁的白皮書詳細列出了從12月底至今的"中國抗擊疫情的艱辛歷程"，不斷強調在疫情防控、經濟恢復等各方面所取得的成就。全文幾乎沒有提及中國政府是否在防疫工作中有疏失，只是籠統地提到習近平曾經在2月份的會議上強調要"總結經驗、吸取教訓，針對這次疫情暴露出來的短板和不足，抓緊補短板、堵漏洞、強弱項"；以及"此次新冠肺炎疫情防控，為應對重大突發公共衛生事件積累了寶貴經驗，同時也暴露出國家公共衛生應急管理體系存在的不足。"

今年5月初，不少媒體報道稱，"五眼聯盟"情報機構在一份內部文件中指責中國政府曾經在12月底試圖瞞報、緩報疫情。包括部分中國大陸媒體進行的獨立調查也指出了中國各級政府在疫情最早期的各類疏失。根據這些指控，中國當局曾經試圖讓"吹哨人"閉嘴、阻止媒體報道湖北省疫情，還對國際防疫合作構成了阻礙。

曾被訓誡噤聲、後感染病毒不幸去世的武漢中心醫院醫生李文亮，在最新發布的"白皮書"中未被提及片言只語，其他在疫情早期、初期指出不足的醫學界人士也沒有在"白皮書"中出現。相反，習近平的名字在全文中出現了48次。

"白皮書"周日發布後，中國媒體對此進行了密集報道，並且指出"白皮書"中提到了"個別國家"因為無視"中國在疫情初期就向國際社會發出清晰而明確的信息"而導致耽誤疫情應對和拯救生命，"卻反稱被中國延誤，真是欲加之罪，何患無辭"。

不過，根據加拿大多倫多大學公民實驗室公布的研究，早在12月底，微信等中國社交網絡平台就開始屏蔽疫情相關消息。在過去幾個月中，還有多名在武漢第一線報道的中國記者或者博客作家遭當局拘禁，外國記者的工作也受到了阻礙。多名美國記者還因《華爾街日報》在一則評論標題中指責中國為"東亞病夫"而遭到驅逐。

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