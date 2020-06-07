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新冠肺炎症狀出現前就能察覺感染 穿戴式裝置可望助抗疫

中央社 / 華盛頓7日綜合外電報導

Fitbit或Apple Watch智慧錶能趕在症狀發作前，就偵測到使用者感染新冠肺炎了嗎？現在研究人員逐漸關注這類穿戴式裝置，看看它們能否成為這種致命病毒的早期警示系統。

法新社報導，美國西維吉尼亞大學（West Virginia University）洛克斐勒神經科學研究所（Rockefeller Neuroscience Institute）科學家上月表示已建立一種數位平台，若是戴上健身與活動紀錄器Oura戒指的用戶感染俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19），最快可在症狀外顯前3天就偵測到。

根據西維吉尼亞大學，研究人員開發一款應用程式App，使用人工智慧（AI）預測發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦等2019冠狀病毒疾病相關症狀即將發作，而且正確率超過90%。

研究人員表示，這個系統可提供尚未出現症狀的人已經染疫的線索，有助解決偵測和控制疫情的一大難題。

除了西維吉尼亞大學，美國斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）也另外召募3萬多人，並打算擴大徵求更多人參與類似研究。他們希望藉由使用穿戴式裝置，來尋找「症狀發生前」和無症狀的2019冠狀病毒疾病感染者。

斯克里普斯研究中心研究人員1月在英國期刊「刺胳針」（The Lancet）一份報告中，已展現穿戴式裝置預測流感的價值。

研究主導者暨斯克里普斯研究中心流行病學家拉丁（Jennifer Radin）表示，初步跡象顯示，這類裝置「具備潛力找出尚未出現症狀但仍有傳染力的人」。

拉丁在一場討論這份研究的線上會議中說，穿戴式裝置能在感染者症狀發作前，就察覺「暗示你感染病毒性疾病的細微變化」。

舉例而言，靜止心率（resting heart rate）就是一種良好指標，因為靜止心率在染病前一般都很一致，而且多數穿戴式裝置都能夠正確量測。

拉丁表示：「我們能在某人開始發燒的4天前，就發現這類（心率）變化。」

斯克里普斯研究中心主任托波爾（Eric Topol）說，運用穿戴式裝置的點子很有潛力，因為「超過1億美國人擁有智慧手錶或健身手環」，能夠提供重要數據給研究人員，但要獲得良好結果取決於選擇加入研究的人夠多。

新冠肺炎 COVID-19

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