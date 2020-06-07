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領跑全球！中國科學院研製的新冠抗體藥 獲臨床試驗

世界日報 / 中國新聞組╱北京7日電

新冠肺炎疫苗之後，中國科學院研製的治療性抗體藥物獲批臨床試驗，這是中國國內第一個，也是全球首個在完成了非人靈長類動物實驗後，在健康人群中開展的新冠肺炎治療性抗體的臨床試驗；同時陳薇團隊的新冠疫苗和特免球蛋白，有望在貴州投產。

據新京報報導，中國科學院微生物所嚴景華研究員團隊，從新冠肺炎痊癒出院患者體內分離到幾十株全人源抗體基因，經過反複試驗比較，於2月下旬篩選出2株具有高效中和新冠病毒活性的抗體，經動物實驗發現有療效。

另據天眼新聞報導，國工程院院士、中國軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇團隊，將和貴州泰邦生物公司合作，將其研製的重組新冠疫苗大批量投產。

報導指出，貴州泰邦生物製品有限公司是國家定點、貴州省唯一一家集血液製品和生化藥品研發、生產、銷售為一體的現代生物醫藥企業。生產包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白等8個品種16個規格產品。

國家衛健委網站6日發布「2019年我國衛生健康事業發展統計公報」。內容顯示，居民人均預期壽命由2018年的77.0歲提高到2019年的77.3歲，孕產婦死亡率從18.3/10萬下降到17.8/10萬，嬰兒死亡率從6.1下降到5.6。

新冠肺炎 COVID-19

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