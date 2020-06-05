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疫情仍嚴重！美每日確診逾2萬 全球每日新增10萬

聯合報 / 編譯林育正李京倫／即時報導
印度加爾各答一家旅館人員5日穿防護裝為客房消毒，準備下周恢復營業。（路透）
印度加爾各答一家旅館人員5日穿防護裝為客房消毒，準備下周恢復營業。（路透）

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德4日說，雖然美國新冠肺炎確診病例持續增加，民眾卻未遵守防疫建議，他擔心全球抗議非裔男子佛洛伊德之死的遊行成為「防疫破口」，希望參加遊行的民眾幾天內接受新冠病毒檢測。

芮斐德4日在聯邦眾議院撥款委員會作證時說，雖然全部50州經濟已逐步重啟，但「不是所有州」都已達到白宮重啟標準，他呼籲全美民眾持續維持社交距離和戴口罩。

芮斐德說，從5月23日至25日國殤日假期，到5月30日太空探索科技公司（SpaceX）打造的「獵鷹九號」火箭發射，到最近佛洛伊德之死引發的示威，都有大批民眾聚集。他擔憂，全球為佛洛伊德之死走上街頭的民眾成為防疫破口，希望參加遊行的民眾能在未來幾天接受新冠病毒檢測。

他說：「很不幸地，我必須說遊行確實有機會成為防疫破口。為提前預防，每個人必須意識到，受檢能給家人多一層保障。」

紐約時報資料庫顯示，全球確診病例增速比先前快，最近每天都新增10萬例以上。5月30日，全球新增13萬4064人確診，創下全球單日新增病例最多紀錄，新出現的疫情熱點在拉丁美洲、非洲、亞洲和中東。全球超過四分之一的新冠肺炎死亡病例在美國。美國CNBC報導，美國最近每天新增約兩萬個病例。

雖然部分國家是因為檢驗量能提升而使確診病例激增，但更多地方可能才正要迎戰疫情高峰。南美第一大國巴西死於新冠肺炎人數已突破3萬4000，確診數超過61萬，排名全球第二僅次於美國；而美國確診病例已超過187萬，死亡人數超過10萬8000。

新冠肺炎 COVID-19

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