法國慶日取消閱兵 改向抗疫醫護致敬
法新社報導，由於新冠肺炎影響，法國當局4日決定取消下月14日的國慶閱兵儀式，改向抗疫前線醫護致敬。
法國官方表示，為嚴格遵守社交距離措施，今年在巴黎協和廣場典禮規模會被去年小很多，僅有2000多名參與者和2500名嘉賓。
法國國慶日不舉行閱兵典禮的狀況很罕見。自1880年法蘭西第三共和國開啟在7月14日國慶日舉行閱兵儀式的傳統，每年此時巴黎香榭大道都會舉行國慶閱兵儀式。參與國慶閱兵的隊伍會從凱旋門出發，途經香榭大道，再抵達協和廣場讓總統檢閱。
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