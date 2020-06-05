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防疫不力！ 牡丹江市長丟官

世界日報 / 中國新聞組╱北京5日電

黑龍江省牡丹江市近期出現新冠肺炎疫情反覆，連續發現15例無症狀感染者。該市早前宣布，於6月起開展全民核酸檢測工作。當地媒體報導顯示，牡丹江市委書記一職已換人。

綜合媒體報導，原七台河市委書記楊廷雙以牡丹江市委書記身分，深入市區指導核酸檢測。但該職原先由馬志勇擔任，相信馬因處理疫情不當被革職。

楊廷雙出生於1965年1月，畢業於東北林業大學，2003年10月任省科技廳副廳長、黨組成員，2013年12月晉升廳長、黨組書記。2018年2月，楊廷雙接替了馬志勇，出任黑龍江七台河市委書記，而當時馬志勇轉任牡丹江市委書記。兩年後，楊廷雙再次接替了馬志勇的職務。

此次新冠肺炎疫情期間，牡丹江下轄的綏芬河市作為俄羅斯入境中國的重要口岸，一度面臨很大的疫情防控壓力。不過，5月12日，409例經綏芬河口岸入境的輸入病例全部治癒出院，實現了清零。

然而，從5月25日開始，牡丹江又發現了一些無症狀感染者：5月25日新增2例、5月26日新增5例、5月27日新增4例、5月31日新增2例、6月1日新增2例。

截至6月3日24時，黑龍江現有無症狀感染者15例，全部在牡丹江。為此，當地決定高三學生再次停課、公路客運停運，並進行全民核酸檢測。

新冠肺炎 COVID-19

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