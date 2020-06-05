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歐洲研究：A血型染新冠 死亡率增50%

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合4日電

為什麼有些人感染新冠病毒後只有輕微症狀，而一些人則嚴重至死亡？遺傳學家一直試圖從人類的基因找尋線索，歐洲多位科學家一項研究，首次證實遺傳變異與新冠肺炎的確有很強烈的關係。

德國基爾大學(University of Kiel)分子遺傳學家弗蘭克(Andre Franke)在一項最新的研究中發現，在人類兩個基因座( 基因座是指染色體上的固定位置，即某個基因的所在)出現變異時，會使感染者病危的風險大增，由於這兩個基因座正是決定了血型的基因，科學家經進一步研究，認為A型血的人最易受感染，病危率更會增加50%。

之前的研究已發現，包括嚴重呼吸道症候群(SARS，非典)及此次疫情的冠狀病毒，都是通過病毒表面的棘突糖蛋白(S蛋白)與人體呼吸道上皮細胞的「血管緊張素轉換2」(angiotension converting enzyme 2，ACE2)相結合，進而侵入細胞；但弗蘭克本次的研究發現，ACE2的遺傳變異並未對新冠病毒的風險有所影響。

因此弗蘭克相信，還有一個相對更危險的因素，使新冠病毒更加威脅受感染者的生命，所以他相信是與基因有關。

今年2月開始，他與西班牙及義大利的專家合作，對2205名沒有新冠病毒捐血者展開基因調查，比對了900萬條感染者的基因資訊，結果找出了兩個基因座，這兩個基因座就是決定血型的基因，證實A型血患者，一旦受新冠病毒感染，最容易出現危險症狀，死亡率增加50%。

其實中國研究人員早已發現，A型血患者更有可能感染新冠病毒，弗蘭克對中國的研究感到滿意，但他目前只能推測血型是如何影響新冠肺炎，還要以後的進一步研究。

弗蘭克還指出，血型基因所在的基因座也含有一段基因，該基因產生的蛋白質會觸發強烈的免疫反應，所以說明了有些人感染了病毒，只有輕微症狀，甚至沒有病徵。

他表示，一旦弄清某些基因可能增加患者受感染機率的原因後，便可以為製造疫苗及藥物設定準確目標。

新冠肺炎 COVID-19

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