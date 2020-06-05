香港祿泉樓群聚感染 官方急撤居民進行隔離

香港祿泉樓近日爆發2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）群聚感染後，由於昨天再添一例確診病例，官方昨晚撤離該大樓近百名居民，送往檢疫中心檢測隔離14天。

新界沙田瀝源邨祿泉樓一名34歲女子上週確診染疫後，同一幢大樓相繼有5人確診；昨天再添一例確診病例，患者是72歲老人。

除了5名鄰居外，首例女患者也有兩名同事確診感染，另有一名接觸過她的男救護員也染疫。

事發後，衛生當局不排除祿泉樓的群聚感染是透過大樓連接10及12室的坐廁通氣喉管傳播病毒。因此，當局4日晚間撤離該大樓各層10室及12室的近百名房客，安排專車載送他們到駿洋邨檢疫中心接受檢測與隔離14天。

截至昨晚，香港累計確診病例已有1099例，另有一例疑似案例。