香港祿泉樓群聚感染 官方急撤居民進行隔離
香港祿泉樓近日爆發2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）群聚感染後，由於昨天再添一例確診病例，官方昨晚撤離該大樓近百名居民，送往檢疫中心檢測隔離14天。
新界沙田瀝源邨祿泉樓一名34歲女子上週確診染疫後，同一幢大樓相繼有5人確診；昨天再添一例確診病例，患者是72歲老人。
除了5名鄰居外，首例女患者也有兩名同事確診感染，另有一名接觸過她的男救護員也染疫。
事發後，衛生當局不排除祿泉樓的群聚感染是透過大樓連接10及12室的坐廁通氣喉管傳播病毒。因此，當局4日晚間撤離該大樓各層10室及12室的近百名房客，安排專車載送他們到駿洋邨檢疫中心接受檢測與隔離14天。
截至昨晚，香港累計確診病例已有1099例，另有一例疑似案例。
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