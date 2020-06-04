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皆無症狀！西點軍校爆16人檢出新冠病毒陽性

世界日報 / 編譯樊蕙、林育正／綜合3日電

陸軍3日表示，西點軍校(West Point)有16名應屆畢業生檢測出新冠病毒陽性，而川普總統預計在6月中到訪西點軍校為畢業典禮發表演說；奧克拉荷馬州大美式足球隊，也有返校隊員因參加示威活動染疫。

陸軍發言人貝林斯基(Sunset Belinsky)說：「所有人都必須接受強制篩檢，而我們也發現少數人、約1.5%的人檢出陽性，這是預料之中的事。」

確診的16人皆未出現症狀，其中14人被診斷出體內帶有抗體，代表曾染病但現階段已康復。貝林斯基表示，所有檢測出陽性的學生已立即隔離，並未傳染給其他同學。

西點軍校位在新冠肺炎疫情重災區紐約州，今年將有約1106名畢業生，其中約850名在春假過後就已返校，其他年級學生則先被送回家。

西點畢業典禮預計13日舉行，校方表示進行方式將與過去有所不同，符合防疫規範，不允許親友出席。

川普4月中旬表示要到西點軍校畢業典禮演講，引來不少批評；他並曾對記者說，不喜歡看到一場保持社交距離的畢業典禮；他也希望這場典禮「看起來」可以「又好又穩妥」。

考量傳播新冠病毒的風險，海軍官校(Naval Academy)已決定，不讓將近1000名應屆畢業生回到馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)參加今年的畢業典禮。

西點軍校學生感染新冠病毒，凸顯出大學院校今年秋天準備讓學生返校的準備工作，面臨艱鉅的挑戰。

美足球員示威後染疫

奧克拉荷馬州大美式足球隊線衛歐朋貝米加(Amen Ogbongbemiga)提前返校，卻因前往土耳沙(Tulsa)參加抗議佛洛伊德之死的示威確診新冠肺炎。

他是奧克拉荷馬州大第一批返校訓練的30名學生運動員之一，每一位回到學校的學生、教練和職員都必須接受檢測。他推文表示：「如果你要參加抗議，請把自己照顧好，保持安全。」他目前在學校宿舍接受隔離。

新冠肺炎 COVID-19

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