全美16州確診人數攀升 部分與「擴大檢測」有關

警察暴力、示威動盪最近取代疫情發展，成為輿論主角，但新冠病毒仍持續擴散，東北部等16州出現確診數量增加的情況，部分州的疫情數字創新高與檢測普及有關。

加州過去一周的每日確診通報數字兩度突破3000人，這是加州之前從未跨過的門檻；在北加州，健康官員表示，隨著企業獲准重啟營運，「每個決定都涉及艱困的交易」。

亞利桑那、田納西和威斯康辛等至少12州，以及波多黎各也出現新增確診數飆升的情況，有些州的數字創新高，包括密西西比和阿拉斯加。

德州達拉斯的確診數持續上增，2日創下單日最高死亡人數：16人。

達拉斯縣長簡金斯(Clay Jenkins)說，住院和重症病房的人數未增加，呼籲市民儘管解禁仍不可掉以輕心。

芝加哥在新的預防措施下，邁向第三階段重啟，育兒機構重啟但得視身體狀況決定能否入園，家長和老師都必須戴口罩；餐廳可開放戶外用餐區，搭乘大眾運輸戴口罩。

在紐約市及其郊區之外的紐約州地區，餐廳4日起可開放戶外用餐；新澤西州15日起開放餐廳戶外用餐。

佛州州長表示，州內大部分區域5日第二階段重啟允許電影院、酒吧、音樂廳恢復50%營運，健身房全面開放，但疫情重災區戴德郡郡(Miami-Dade)、布羅瓦郡(Broward)和棕櫚灘(Palm Beach)仍維持在第一階段。

川普總統大力推廣瘧疾藥「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine)對新冠肺炎有效，但刊載於「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)的研究結果顯示，羥氯奎寧不能預防感染新冠肺炎。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)與加拿大研究人員探究羥氯奎寧對821名新冠肺炎確診病患的調查顯示，羥氯奎寧無法預防新冠肺炎。

這項研究是第一份對羥氯奎寧的控制臨床試驗，也是首度在美加測試此藥。

領導研究的明尼蘇達大學傳染病學教授布爾瓦爾(David R. Boulware)說：「研究給大眾的簡明訊息是，如果你暴露於新冠肺炎確診病患的環境，羥氯奎寧並非有效的暴露後預防療法。」