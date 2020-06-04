印度3階段解封 人口流動成隱憂

印度政府6月起執行三階段解封政策，由於人口流動增加，印度新冠肺炎確診病例昨天突破20萬例，約四分之一的病例是在過去一周通報確診，外界擔心人口流動導致疫情惡化。

許多國家都是在新冠病毒確診病例曲線出現下滑後，才開始解除封鎖；但印度卻在確診病例直線上升之際，仍持續執行逐步解除封鎖的政策，讓一些專家懷疑，印度正在執行「集體免疫法」，也就是讓大多數的民眾染疫，自然產生抗體。

不過，印度衛生與家庭福利部官員不斷強調，印度的死亡率是全世界最低，僅2.82%，遠低於全球死亡率6.13%，且印度痊癒率達到48.4%，低死亡率和高痊癒率顯示印度的疫情可能沒有像其他國家那樣嚴重。

根據統計，印度累計的武漢肺炎確診病例達20萬7191例，有10萬285人痊癒，也有5829人死亡。

印度斯坦時報指出，累計確診病例總數中約有四分之一是在過去一周通報，且在過去15天，病例總數增加一倍，讓各界擔憂印度的解封政策可能會加劇疫情惡化。

許多專家都說，印度疫情的最高峰尚未到來，根據醫學論文預印本平台medRxiv網站的分析顯示，在印度各地都有不同的疫情波峰，某些省可能最早在7月底達到最高峰，並一直延續到9月。

還有一些研究顯示，印度今年冬天還會有另一波感染武漢肺炎病例激增的疫情。