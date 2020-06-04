德國6月15日旅遊解禁 義大利6月3日搶先拚觀光

德國從6月15日開始，將陸續對歐盟國家和英國、冰島、挪威、列支敦斯登及瑞士解除旅遊警示，前提是這些國家沒有入境禁令或大規模防疫封鎖措施。義大利今天起也對歐洲觀光客恢復開放，希望隨著夏季旅遊旺季展開，解封助觀光業回春。

德國外交部長馬斯說，德國已決定取消特定國家的旅遊警示，取而代之的是旅遊建議。他強調，旅遊警示不是旅遊禁令，旅遊建議也不等於旅遊邀請，一切小心為上。

馬斯還說，德國也會非常謹慎地監控新冠肺炎疫情數據，如果相關國家在一周內每10萬人新增50人染疫，德國就會再度發布旅遊警示。

德國為了防止疫情持續擴散，3月中旬宣布實施前所未見的旅遊管制措施。但隨著新增確診病例驟降，德國政府積極尋找重振經濟的方法。

德國3日通報新增342起確診病例，遠低於3月疫情高峰期每天新增6000多例；目前累計超過18萬4000例確診，其中8500多人病故。

觀光旺季到 義景點上演搶客戰

此外，也遭疫情重創的義大利對歐洲觀光客招手，今天起對歐洲觀光客恢復開放，威尼斯運河招牌貢多拉船（Gondolas）已經備妥；情侶們可在維洛納（Verona）知名的露台上演「羅密歐與朱麗葉」；神鬼戰士影迷們也能在羅馬競技場開心自拍了。

但在義大利尚未完全脫離疫情下，令人憂心不少外國觀光客恐怕暫時不會來觀光。目前只有米蘭、羅馬和那不勒斯等三大城市的國際航班預期將恢復。

義大利是歐洲第一個爆發疫情的國家，目前為止官方累計死亡病例超過3萬3000例，3月初祭出防疫封鎖措施後，感染病例大幅下滑。而在面臨二戰後最嚴重的衰退下，義大利亟需外國觀光客回籠，提振經濟。

然而瑞士6月15日起對德國、法國和奧地利開放邊界，獨漏義大利。奧地利將在6月中旬解除相關限制措施，對德國、瑞士、捷克、斯洛伐克和匈牙利重新開放邊界，同樣獨漏義大利。

對於周遭國家瀰漫反義氣氛，義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）警告這些鄰居，不要把義大利當成痲瘋病患，避之唯恐不及。

迪馬尤表示，他將前往德國、斯洛維尼亞和希臘等國，說服他們前往義大利旅遊安全無虞。