疫區手記／黑白種族衝突下 惶恐又無奈的華裔社區

「我不斷看著網路上大家上傳的影片，整個晚上都無法入睡，我為華埠社區擔心、為紐約擔心，也為美國的將來擔心。」華埠居民伍麗卿一邊滑著手機，看友人們在網路上發布一條一條，關於反警示威者在華埠奔跑大叫、放火的消息，一邊眉頭緊皺的跟我說。

明州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察沙文(Derek Chauvin)單膝壓頸致死案在全美引發暴動，已經至少有75個城市出現示威活動，更有超過40個城市實施宵禁，紐約市也無可倖免，州長葛謨(Andrew Cuomo)也在1日宣布於晚間11時至隔日早5時進行宵禁，另有1萬3000名國民兵待命，以因應當前狀況。

曼哈頓華埠社區自5月30日晚，連續兩天都有商鋪遭到示威者打破玻璃，受害者包括珠寶店、藥局，還有手機店，而百貨、精品商店林立的蘇活區(SoHo)災情更是慘重，不少精品店的商品趁亂被搶走，像是知名運動品牌愛迪達(Adidas)、衣服品牌Urban Outfitters，也可看到店內商品散落滿地、滿目瘡痍。

在其中幾部流傳在網路上的影片中，拍到示威者在店裡「挑選著」商品，即便商店的警鈴大作，而玻璃窗外可看到警車上的警示燈光忽明忽亮的閃爍，但這些人仍然肆無忌憚、慢條斯理的揀選。

示威者打破珠寶店玻璃，進入店內拿走商品。(截自網路影片)

大樓管理員：無論如何，我都得保護房客

走在前一晚才遭受「洗劫」的華埠街道上，我明顯感到大家注目的眼光不同了，我試著要採訪那些玻璃遭到打破的店家，站在破碎的玻璃門外，用唇語試著與他們溝通，要求店家打開門與我聊聊，但其中有不少人即便與我對到眼，仍不敢將門打開，對於晚間發生的示威活動也不願意多談。

包厘街(Bowery)和喜士打街(Hester St.)和勿街(Mott St.)在5月30日晚，湧入數十名示威者，有許多影片的場景都是在這幾條街上，我試著詢問有沒有目擊者願意受訪，後來才碰到一名正在為住家加裝監視器的大樓管理員方Justin。

示威者打破華埠手機店的玻璃。(記者顏嘉瑩/攝影)

方Justin說，他是第三代移民，就像其他的移民一樣，他的祖父母當年從香港來到華埠之後辛苦做工，後來在喜士打街置產，如今家庭靠著收租過活，五層樓的公寓樓下是店面、樓上住著的有大部分的人都是華裔耆老，在經過一夜驚魂後，原本就受到新型冠狀肺炎疫情的影響已經不敢出門，如今更是躲在家裡，擔心被示威活動波及。

雖然門口左右兩邊原本就有裝上監視器，但方Justin坦言，這兩個監視器在之前無法運作，裝在大門口的用途主要為了起嚇阻作用，完全只能夠「防君子」，在他看到示威活動演變成暴力行為後，趁著白天趕緊再加裝幾個可拍攝不同角度的監視器；不過暴動四起，但疫情卻仍未塵埃落定，在無法找到工人來協助裝設的情況下，方Justin從一早就開始內外奔波，自己動手DIY，研究要如何裝監視器。

他說：「這棟樓是我的祖父母辛苦存下來的基業，這些示威者拿著紙箱在華埠街頭亂竄叫囂，無論如何我都得保護這棟建築，房客中也有很多老爺爺、奶奶，我也得保護他們的安全。」

示威者在華埠街頭焚燒垃圾。(截自網路影片)

珠寶店業主：少數族裔，都在同一條船上

由於擔心再遭到攻擊，原本在疫情之下就相對冷清的華埠街頭，如今又再添一分緊張感，在方Justin的牽線下，我得以訪問一間珠寶店業主；雖然有了方Justin的介紹，但該名業主依然要求我出示記者證，確認我身分後，才願意在店門口接受我的採訪；在採訪過程中，他不願透露姓名，即便只是姓也不願意，為了保護自己，也不想讓我拍下店門口，怕一旦曝光之後，恐將遭來「報復」。

該名業主說，他的珠寶店從2月受到疫情影響就開始關門，近日雖然疫情好轉，他也在等待州長下令後開業，但在看到示威活動的報導後，如今他的心境從期待轉為憂心，不知是否將可如期重新營業。

珠寶店業主說，不論是亞裔、非洲裔或是西語裔，在美國的種族議題上，大家都在同一條船上，但是示威活動卻遭到有心人利用，趁亂打劫、放火，而華埠鄰近市議會、市警總局等機關，正是「大河匯聚海洋的交點」，示威者經過社區屬自然，不過行為讓無辜的商店遭受池魚之殃，就不應該。

市警五分局在警局門口附近圍上柵欄，防止示威者攻擊。(記者顏嘉瑩/攝影)

種族議題一直都是美國敏感議題，民權律師委員會主席兼執行理事克拉克( Kristen Clarke)日前表示，新冠肺炎疫情迫使多數民眾在家隔離，導致數千萬人失業，而受到資源不平衡的情況下，有色人種社區感染率偏高，讓許多非洲裔和支持者充滿憤怒與沮喪，在群眾感到絕望的同時，警察暴力成為壓死駱駝的最後一根稻草，最後引發一場完美風暴。

如今席捲全美的示威活動，為民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)在1968年遇刺以來，最嚴重的騷亂局勢；事實上，我在幾年前曾經到過位於喬治亞州亞特蘭大的國家民權和人權中心 (National Center for Civil and Human Rights)參觀，該中心介紹美國民權運動，以及全世界的人權運動成就，博物館有很大的部分都圍繞著金恩博士。

在博物館中，其中有一個互動式展覽令我印象深刻。那個展覽只有三個座位，旁邊沒有任何相關的介紹文字，志工要求我戴上耳機、坐在座位上閉著眼睛，把雙手平放在前面的桌子上；在調整耳機時我看到桌子上寫著大大的「警告」，要參加者若感到不適，立刻睜開眼睛並舉手要求志工幫助。

戴上耳機、閉起眼睛後沒多久，我聽到耳機裡面傳出有人在遠方講話的聲音，交談、碰杯的聲音此起彼落，接著耳機中傳來有兩名男子接近，對著我大喊「起來黑鬼」、「從座位上站起來」、「這不是你應該坐的地方」，然後身下的椅子模擬男子用力推我的感覺，感覺要把我推落椅子一樣的大力，整個過程我感到強烈的憤怒，雖然體驗只有短短的三分鐘，但在拿下耳機後我感到眼框濕熱。志工向我介紹，這個展覽是在模擬19年代初期黑白隔離時，非洲裔在酒吧中可能遭遇到歧視的情形。

伍麗卿：身為亞裔，不能保持沉默

同樣身為移民，雖然我沒有遭遇過什麼歧視，但在疫情期間聽到太多亞裔遭到歧視的故事，每每都讓我感到心裡很沉，希望自己能做些什麼，但就像大家說的，亞裔在疫情期間積極提供協助，捐物資、捐口罩，但在外界的眼中，只要你擁有亞洲面孔，不管你是從哪裡來的，是否在美國出生長大，你就是「外國人」。

在美國出生長大的伍麗卿說，不聽、不看、不說，但種族歧視仍存在著，身為亞裔，我們無法也不想假裝什麼事情都沒有發生，但面對種族問題更不能保持沉默；為了讓社區、社會知道，示威者波及無辜的做法是不對的，她和幾名社區組織成員，在日前則藉由和平遊行的方式表達對華埠居民和商家的支持。

美國的種族問題像是一道刀傷，當你不去碰它時，你和它表面上相安無事、相處融洽，同時你也暗自希望，等到有一天刀傷消失無影無蹤、奇蹟似的癒合；但當你不小心碰到它時，又感到無比的疼痛，與此同時，你也只能忍著，希望讓這分疼痛感盡快消失，並繼續祈禱著，時間能讓刀傷癒合。