剛果新冠疫波未平 又爆伊波拉5死、麻疹夾擊

非洲國家剛果民主共和國衛生部長隆貢多表示，當地西北部赤道省首府姆班達卡市再次爆發伊波拉疫情，至少造成五人死亡，包括一名15歲女童。救援機構世界宣明會表示，該國正受新冠肺炎、麻疹和伊波拉夾擊，對數以百萬計兒童和家庭構成致命威脅。

剛果民主共和國東部自2018年8月起爆發伊波拉病毒，世界生組織資料顯示已接報3406宗個案及2243人死亡，赤道省前年則有33人不治。隆貢多1日宣布，測試結果證實姆班達卡新增六宗感染，當中五人死亡，當局正加快運送疫苗和藥物到該市。

麻疹奪逾6000命

世總幹事譚德塞表示，「這警示著新冠病毒並非人類唯一面對的健康威脅。」剛果民主共和國七個省份受新冠疫情肆虐，逾3000人確診及72人病歿，然而專家認為當地的病毒測試數量有限，擔心實際染病人數遠高於官方數字。此外，該國出現全球最大規模的麻疹爆發，自去年以來已有約37萬宗麻疹個案及6779人死亡。