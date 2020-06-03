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日韓疫情復燃！東京解封後再發警報 首爾教會群聚添22例

世界日報 / 編譯中心／綜合2日電

日本東京新冠肺炎疫情上月趨緩，首相安倍晉三5月25日宣布解除緊急狀態。不料近日東京再現確診病例增加態勢，東京都2日晚間首度發出「東京警報」，呼籲居民提高警覺。此外，南韓首都圈疫情也進一步擴散，2日光是教會群聚感染就造成22例確診，以致3日的全國復學，其中534所學校要求學生暫緩到校上課。

東京2日新增34例確診，是自5月14日以來首度單日確診超過30例，目前東京確診累計5249人。34名新增感染者中，有15人為爆發院內感染的東京武藏中央醫院的患者和醫療人員，這家醫院累計有31人感染。日本放送協會（NHK）報導，東京疫情有惡化的徵兆。

小池籲民眾避免外出

東京都知事小池百合子在對策本部會議中指出：「今日新增34例確診，醫院群聚感染影響很大，是必須警戒的數字。」她呼籲民眾避開密集、密閉及密切的「三密」高風險場所。包括東京都政府大樓和東京灣的彩虹橋，都在周二夜間亮起紅燈，提醒民眾注意防疫工作。

東京都在25日解除緊急狀態後，以疫情輕重分三階段放寬都內的商業等各項活動，6月1日起進入第2階段。小池表示，目前的第2階段沒必要立刻改變，但要拜託民眾盡量少外出，尤其是盡量不要夜間外出。

南韓頻傳群聚感染 534校復學延期

南韓2日確診新增38例，其中36例為社區感染，主因首都圈多間教會發生小型群聚感染。此外，全國中小學生告別最長寒假，6月3日全部復學，但有534所學校決定推遲復學的時間，其中有99％的學校位在首都圈。

韓聯社報導，南韓中央應急處置本部戰略企劃組組長孫映萊2日在例行記者會上表示，與仁川市一教會相關的確診病例新增22例，累計45例。孫映萊表示，教徒們聚集在封閉空間裡不戴口罩進行禮拜，結果導致參加禮拜者中73%被確診感染，且七成病例感染初期無症狀。

新冠肺炎 COVID-19

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