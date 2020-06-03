境內確診病例幾乎清零 紐西蘭下周可望全面解封

紐西蘭新冠病毒疫情好轉，境內確診病例幾乎清零後，總理阿爾登（Jacinda Ardern）2日表示，可望在下周解除所有剩餘遏止疫情蔓延的禁令，但仍不開放邊界。

中央社報導，截至6月2日，紐西蘭已連續11天無新增確診病例，只有一宗經主動篩檢的確診病例。

阿爾登說，紐西蘭下周可進入第一級警戒，意味將可取消社交距離和集會限制，邊境仍保持關閉。

她在記者會上表示：「我們努力不懈、提前部署的防疫策略奏效，而且就某些情況而論，遠超乎預期。」「我們將是全球首批如此迅速恢復正常的國家之一。」

阿爾登說，內閣將在6月8日拍板何時解封，比原定6月22日提前。

這主要是因紐西蘭實施將近7周的嚴密封城，在此期間多數公司行號歇業，除了必要工作人員之外，每個人必須待在家裡。

紐西蘭境內新冠肺炎確診1504例、死亡22例，康復、解隔離者1481人，目前僅剩1人隔離中。