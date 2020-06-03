網紅開箱「美國紓困支票」 金額曝光網友超羨慕：太幸福了

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐美國，確診病例突破170萬，死亡人數更高達10萬人，除了健康，全球的經濟也受到考驗，日前美國政府就推出許多紓困方案，而美籍YouTuber「莫彩曦Hailey」分享美國政府發放的紓困支票，金額高達2400元美金（新台幣約72000元），讓許多台灣網友稱羨。

兩個月前莫彩曦從台灣返回美國搬家，但在他們搬完後姐姐卻突然對他們說「希望你們不會跟我老公一樣生病」，表示姐夫確診新冠肺炎，讓現場所有人都傻眼，這也讓她無奈表示希望大家可以更重視疫情的嚴重性。

時隔兩個月莫彩曦與老公亞當開箱分享美國政府發放的紓困支票，金額為美金2400元（新台幣約72000元），莫彩曦驚訝表示政府以前從沒發過大規模刺激經濟的支票，這是一項前所未有的措施。

亞當提到多數美國人會把這筆錢運用在房租或生活開銷上，他也透露目前美國的經濟狀況非常糟糕，失業率更超過20％，許多房東聽到租戶收到紓困支票，就會馬上叫租戶繳交房租。亞當表示希望這筆錢能夠真正幫助到需要幫助的人。

莫彩曦在開箱支票時，特別介紹信封的左上角寫著「美國財政部」，而右上角明確的註明「如果你要偷政府的錢，或者濫用這個支票，將會被判處一萬元美金或十年的有期徒刑」。

莫彩曦透露，刺激經濟的支票早在三月初時就公布，但民眾卻隔了兩個多月後五月底才收到，而會這麼晚收到是因為川普想把自己的簽名印在支票上，導致大量支票需要重新印製，這也讓她笑著無奈表示「真的很特別」。