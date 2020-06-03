義大利醫稱新型冠狀病毒減弱 世衛專家駁斥
世界衛生組織（WHO）專家今天表示，沒有科學證據支持新冠肺炎病毒毒性已經減弱的說法。
路透報導，位於義大利倫巴底大區（Lombardy）的聖拉斐爾醫院（San Raffaele Hospital）加護病房主任桑格里洛（Alberto Zangrillo）昨天告訴義大利國家電視台（RAI），新型冠狀病毒「從臨床上來看，已經不存在（於義大利）」。倫巴底大區是義國疫情重災區。
桑格里洛說：「相較於1、2個月前，過去10天所取篩檢拭子的病毒量，絕對是微乎其微。」桑格里洛身為義國前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的私人醫師，在義大利頗享盛名。
然而世衛流行病學家科霍芙（Maria Van Kerkhove）與其他病毒和傳染病專家表示，桑格里洛的言論沒有科學證據支持。
專家表示，沒有數據顯示新冠肺炎病毒有顯著改變。科霍芙告訴記者：「就病毒傳播能力來看，沒有改變；就嚴重程度來看，也沒有改變。」
英國倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）新興傳染病專家希柏德（Martin Hibberd）表示，檢視新冠肺炎病毒基因變化的幾項重要研究，並不支持病毒毒性減弱的說法。
中央社引述法新社報導，世衛突發衛生事件執行主任、流行病學家萊恩（Michael Ryan）表示，要是相信這種新型冠狀病毒的毒性已經減弱，是很危險的。
他解釋：「新病毒在人類群體中有兩種可能性：它們會演化，然後變得比較不具致病性，抑或有時變得更具致病性。」
萊恩表示，殺死每個宿主並不符合病毒的利益，繼續在人類之間傳播能讓病毒更容易存活下來。
但他說：「我們不能輕忽：這仍然是殺手級的病毒。」
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