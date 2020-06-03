譚德塞親中？ 美媒掀世衛應對中國內幕

根據美聯社取得世衛內部的錄音顯示，世衛並沒有像特朗普宣稱的那樣與中國勾結，而是被蒙在鼓裡，因為中國只給了世衛合法範圍內最低限度的信息。

根據國際法，世衛必須迅速與成員國分享信息，並就不斷變化的危機發出警報。但美聯社取得資料發現，中國與世衛的分享並不及時，而且也不足夠。

悉尼大學全球衛生學教授卡姆拉德-斯科特（Adam Kamradt-Scott）說，在疫情爆發時，只要延遲幾天發布基因序列都很嚴重。他還指出，中國政府的表現缺乏透明度，世衛組織總干事譚德塞繼續為中國辯護是有問題的。

他認為譚德塞的做法損害了世衛的信譽。他說:「他是不是做得太過分了？我認為這方面的證據很明顯......這讓人們對中國和世衛組織之間的關系產生許多疑問。這也許是一個警示的故事。」

世衛為何不斷稱贊中國？

報導提到，世衛官員在公開場合贊揚中國是因為想從政府那裡「哄騙」出更多的信息。

但內容也指出，世衛組織專家認為，盡管中國官員缺乏透明度，但中國科學家在檢測和解碼病毒方面做得 「非常好」。

世衛工作人員曾爭論，如何在不激怒中國當局的情況下，要求中國提出基因序列和詳細的病人數據。他們擔心失去與中國溝通的管道會給中國科學家帶來麻煩。

高力指出，世衛不能放縱中國來決定哪些信息能告訴其他國家，他說那樣這「與我們責任不符」。

華盛頓大學衛生計量與評估研究所教授莫克達德(Ali Mokdad)說：「很明顯，如果中國和世衛行動得更快，我們可以挽救更多的生命，避免很多人死亡。」

但其他的專家和他也指出，如果世衛對中國采取更多對抗措施，可能會引發更糟糕的情況，也就是根本得不到任何信息。

世衛官員的真正心情

美聯社報導，在世衛不斷稱贊中國政府的幕後，內部官員對於中國嚴重拖延傳遞抗疫信息感到相當沮喪。

美聯社認為，新的消息顯示世衛是一個夾在中美間的機構，盡管權力有限，但卻急於索取更多的數據。

在1月的第二周，世衛組織緊急情況主管瑞安(Michael Ryan)告訴同事，現在是時候對中國施加更大的壓力。他擔心2002年在中國爆發的SARS重演。

他說：「這正是同樣的情況，我們無止盡地試圖從中國那邊獲得最新的情況。」

瑞安認為，最好的辦法是由世衛利用中國政府提供的數據進行獨立分析，了解病毒是否容易人傳人。他還指出，中國沒有像過去一些其他國家，例如剛果，那麼合作。

美聯社獲得的錄音顯示，世衛官員在1月6日那周的會議上私下抱怨說，中國沒有分享足夠的數據來評估病毒人傳人的有效性，或評估病毒對世界其他地區造成的風險，以至於浪費了許多寶貴時間。

美國流行病學家克爾科霍夫 (Maria Van Kerkhove)，在一次內部會議上說：「我們所掌握的信息非常少......顯然不足以讓你們進行適當的規劃。」

世衛駐中國的最高官員高力 (Gauden Galea)在另一次會議上提到中國官媒央視時說:「我們目前的狀態就是，他們在央播出前15分鐘才給了我們信息。」

中國數據公布延遲

美聯社報導中也提到，中國在3個不同的政府實驗室從各自完全解碼病毒的基因序列，到公開序列，中間隔了一個多星期。

在1月的第一周，中國早已陸續有三個國家實驗室確定新冠病毒基因序列，卻一直沒有公開。直到1月11日，其中一個位於上海的實驗室在網站上公布了新冠病毒的基因序列，激怒中國疾控中心官員以後，三個實驗室才一起在1月12日的網站上公布基因序列，距離他們各自完成解碼病毒已經過了一周。

美聯社援引十幾個采訪和內部文件解釋，中國疾控中心領導階層內部的競爭激烈，以及中國公共衛生系統內部對信息的嚴格控制是主因。

除此之外，根據世衛1月內部會議的錄音顯示，中國在向世衛提供患者和病例的詳細數據上至少慢了兩周以上。這時中國的疫情可能已大幅減緩。

報導發出之前，世衛及其他在文章中提到的官員拒絕回答美聯社提出的問題。美聯社也為了保護消息來源無法提供錄音或書面的會議記錄。

鄒宗翰/張慈 (美聯社)

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