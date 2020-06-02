武漢989萬人核酸檢測 無人確診

湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部昨天指出，從五月十四日起至六月一日止，武漢市集中核酸檢測九百八十九萬人，沒有發現確診病例。但檢出無症狀感染者三百名，沒有發現無症狀感染者傳染他人的情況。

日前武漢市官方發動「十天大會戰」，十天內要對逾千萬名武漢市民進行普篩。據中新社報導，武漢市常務副市長胡亞波昨表示，經過十多天努力，武漢市已集中核酸檢測九八九萬九八二八人，沒有發現確診病例。此次動員近卅萬名工作人員，總支出大約人民幣九億元。武漢的日檢測能力也從卅萬人份快速突破百萬人份。

香港則傳出社區群聚感染，六月二日再新增六宗新冠肺炎個案，四宗屬本地個案，全部是沙田祿泉樓的居民；另外兩宗屬外地移入相關個案，均與巴基斯坦有關。

港府昨宣布延長入境強制隔離措施和限聚令，台灣、澳門、大陸人士入境強制隔離十四天的措施，延長一個月至七月七日；海外人士延長三個月至九月十八日。

繼將禁止八人以上聚集的「限聚令」延長後，港府將限制八人以上聚集的限聚令、規管餐廳營業等措施，延長十四天至六月十八日。當局稱會按疫情發展，檢視措施，再決定之後的安排。