大清查近千萬人 武漢：無症狀感染者均無傳染性

武漢市5月中展開大規模集中核酸檢測1日結束，共有近990萬人受檢。華中科技大學公共衛生學院教授盧祖洵今天表示，檢測數據顯示，武漢全市篩查出的300名無症狀感染者，均不具備傳染性。

長江網報導，湖北省政府今天舉行記者會，盧祖洵在會中作上述表示。而一同出席的武漢市常務副市長胡亞波則表示，這項大規模檢測共花費人民幣約9億元（新台幣約38億元）。

盧祖洵指出，武漢這項集中核酸檢測從5月14日凌晨0時進行到6月1日午夜12時，共有989萬9828人受檢，共篩查出無症狀感染者300人，但均不具備傳染性，且沒有人轉為確診。

同時，這項集中檢測共追蹤1174名密切接觸者，檢測結果也均為陰性。

盧祖洵透露，5月14日以來，武漢市疾控中心也對這300名無症狀感染者的家庭及居住環境進行採樣，包括他們使用的口罩、水杯、牙刷、手機，以及地板、家具、門把手、廁所、排水孔等採樣，並採集了部分電梯按鍵、樓道物品等。在3343份採樣中，檢測結果均為陰性。

他表示，武漢市疾控中心自4月26日以來，還累計對106例無症狀感染者提取痰液和咽拭子樣本，送往中國科學院武漢病毒所和湖北省疾控中心進行病毒分離培養和測序分析，均未培養出活病毒。

此外，針對上述300名無症狀感染者進行的血清抗體檢測結果顯示，IgG單陽187人，IgG、IgM雙陽3人，IgG、IgM雙陰110人，沒有近期感染的IgM單陽情況。

根據報導，武漢市還邀集專家對這項檢測數據進行分析研判。基於並未發現無症狀感染者傳染他人，再綜合上述數據，目前沒有發現無症狀感染者有傳染性。