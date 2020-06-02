快訊

直球對決！從通姦罪違憲看法官聲請釋憲熱潮

大清查近千萬人 武漢：無症狀感染者均無傳染性

中央社 / 台北2日電

武漢市5月中展開大規模集中核酸檢測1日結束，共有近990萬人受檢。華中科技大學公共衛生學院教授盧祖洵今天表示，檢測數據顯示，武漢全市篩查出的300名無症狀感染者，均不具備傳染性。

長江網報導，湖北省政府今天舉行記者會，盧祖洵在會中作上述表示。而一同出席的武漢市常務副市長胡亞波則表示，這項大規模檢測共花費人民幣約9億元（新台幣約38億元）。

盧祖洵指出，武漢這項集中核酸檢測從5月14日凌晨0時進行到6月1日午夜12時，共有989萬9828人受檢，共篩查出無症狀感染者300人，但均不具備傳染性，且沒有人轉為確診。

同時，這項集中檢測共追蹤1174名密切接觸者，檢測結果也均為陰性。

盧祖洵透露，5月14日以來，武漢市疾控中心也對這300名無症狀感染者的家庭及居住環境進行採樣，包括他們使用的口罩、水杯、牙刷、手機，以及地板、家具、門把手、廁所、排水孔等採樣，並採集了部分電梯按鍵、樓道物品等。在3343份採樣中，檢測結果均為陰性。

他表示，武漢市疾控中心自4月26日以來，還累計對106例無症狀感染者提取痰液和咽拭子樣本，送往中國科學院武漢病毒所和湖北省疾控中心進行病毒分離培養和測序分析，均未培養出活病毒。

此外，針對上述300名無症狀感染者進行的血清抗體檢測結果顯示，IgG單陽187人，IgG、IgM雙陽3人，IgG、IgM雙陰110人，沒有近期感染的IgM單陽情況。

根據報導，武漢市還邀集專家對這項檢測數據進行分析研判。基於並未發現無症狀感染者傳染他人，再綜合上述數據，目前沒有發現無症狀感染者有傳染性。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

國軍總醫院左營分院 導入創鈺精準定位防疫系統

抵天津的德企高管包機 發現1無症狀感染者

武漢通報集中檢測逾989萬人 無確診病例

武漢黑臉醫師病逝 成中心醫院第6名殉職員工

相關新聞

新冠肺炎新增確診病例上升 東京警報首度發布

日本東京今天新增34例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，時隔19天再出現單日新增確診逾30例。...

抵天津的德企高管包機 發現1無症狀感染者

天津市衛健委發布，於5月31日新增境外輸入無症狀感染者1例，是名34歲德國籍工程師，從德國乘坐高管包機抵達天津，入境時沒...

圖表看疫情／全球染疫破668萬例 逾37.4萬人不治

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出防疫政策，試圖阻止疫情蔓延。 聯合新聞網也持續追蹤最新疫情數據，完整整理全球、大陸、台灣的疫情數據，並呈現圖表分析，讓讀者掌握最新進度。

解封後新肺單日確診再增 東京首度發出警報

日本東京新冠肺炎疫情上月趨緩，首相安倍晉三5月25日宣布解除緊急狀態。不料近日東京再現確診病例增加態勢，東京都2日晚間首...

單日新增34例新冠確診病例 「東京警報」首度發布

日本東京今天新增34例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，時隔19天再出現單日新增確診逾30例。東京都政府今晚首度發布「東京警報」，呼籲民眾警戒。

移工普篩與大搜捕？馬來西亞的不平等防疫

馬來西亞政府從3月18日開始實施行動管制，直到5月4日進入有條件行動管制），允許企業復工。若無延期，有條件行動行動管制將會在6月9日結束。而從5月開始，馬來西亞政府將新型冠狀病毒疾病（COVID-19）的檢疫對象，從本國人轉向外籍人士，使得近一個月以來，超過七成的確診病例來自外籍人士，尤其是移工與無證件移民。

武漢通報集中檢測逾989萬人 無確診病例

湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部2日發布，從5月14日起至6月1日止，武漢市集中核酸檢測989萬人，沒有發現確診病例。

北韓「嚴重衰退」向富商發公債集資 專家：不會還錢

韓媒報導，北韓政府時隔17年再發行公債，目的是向北韓菁英籌措外幣，以支應六成國家預算。英國金融時報報導，這意味北韓領導人金正恩設法藉此彌補疫情和國際制裁造成的損失；專家認為，這意味北韓經濟衰退非常嚴重。

世衛盼美國留步 巴西疫情中重啟觀光

(德國之聲中文網) 5月29日，美國總統川普宣布將退出世界衛生組織。周一(6月1日)，世界衛生組織秘書長譚德塞在視頻記者會中表示仍期盼與美國繼續合作。 譚德塞補充說，美國政府數十年來為世界各地的

俄羅斯單日再增近萬例 「疫情最慘」莫斯科照樣鬆綁

俄羅斯1日新增9035例確診、162例死亡，全國累計41萬4328例確診、4849人病故，嚴重程度僅次美國、巴西；然而當局已下令鬆綁首都莫斯科的防疫禁令，民眾9周以來首度可外出散步，購物商場和公園也在1日重新開放。

香港又3確診 專家：社區恐藏超級傳播者

香港新冠肺炎疫情反撲，昨日再增三宗本地確診個案，其中2人是5月31日確診的物流公司員工的同事，另一人則是日前接載該公司另一名確診者（第1084宗）的27歲男救護員，物流公司群聚感染有擴大趨勢。

義大利醫稱新型冠狀病毒減弱 世衛專家駁斥

世界衛生組織（WHO）專家今天表示，沒有科學證據支持2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒毒性已經減弱的說法

熱門新聞

簡舒培質疑巿長夫人不適格 陳佩琪嗆：發文請柯離婚？

口罩解禁 通路大戰 再貴也掃光

各國解封名單未列台灣 沈富雄揭唯一解方：陳時中的問題來了

反罷韓又失利！韓國瑜聲請停止執行投票法院駁回確定

邊境解封 將分4大類國家

交大返鄉陪媽專車違選罷法？ 檢察官：引導投票意向才算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。