北韓「嚴重衰退」向富商發公債集資 專家：不會還錢

韓媒報導，北韓政府時隔17年再發行公債，目的是向北韓菁英籌措外幣，以支應六成國家預算。英國金融時報報導，這意味北韓領導人金正恩設法藉此彌補疫情和國際制裁造成的損失；專家認為，這意味北韓經濟衰退非常嚴重。

駐南韓的奧地利維也納大學北韓事務專家沃德說：「這是第一個真確的徵兆，顯示北韓因為制裁和新冠肺炎，經濟壓力非常大。」

「每日北韓」報導，北韓消息人士透露，金正恩政府在4月11日勞動黨中央政治局會議上，簽署發行公債倡議。當局於4月15日印好一批債券，要求各組織單位4月20日起使用公債代替現金與廠商交易。

據報導，最少四成公債會由央行直接賣給新興富裕商人階層，若不買將受法律懲罰或對營業構成不良影響。沃德說，北韓政府不保證會還錢給債券購買人；美國智庫外交政策研究所的專家西爾伯斯坦也認為，北韓政府根本沒有能力贖回債券。

韓群聚感染增30例 11教會21人確診

另一方面，南韓疫情又燃起星星之火，境內1日新增35例確診。當局指出，京畿道和仁川市的教會群聚感染迅速蔓延，已有一人死亡。京畿道12個教會的25人，上月底組團遊濟州島後9人確診；仁川市一間教會5月28日舉行聚會後，也出現群聚感染。

中央防疫對策本部表示，首都圈教會相關的確診病例超過30例，仁川市共有11個教會的21人確診，京畿道兩個教會各出現兩例確診。當局呼籲教徒盡量避免參加研習聖經等小型聚會。