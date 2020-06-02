北韓「嚴重衰退」向富商發公債集資 專家：不會還錢
韓媒報導，北韓政府時隔17年再發行公債，目的是向北韓菁英籌措外幣，以支應六成國家預算。英國金融時報報導，這意味北韓領導人金正恩設法藉此彌補疫情和國際制裁造成的損失；專家認為，這意味北韓經濟衰退非常嚴重。
駐南韓的奧地利維也納大學北韓事務專家沃德說：「這是第一個真確的徵兆，顯示北韓因為制裁和新冠肺炎，經濟壓力非常大。」
「每日北韓」報導，北韓消息人士透露，金正恩政府在4月11日勞動黨中央政治局會議上，簽署發行公債倡議。當局於4月15日印好一批債券，要求各組織單位4月20日起使用公債代替現金與廠商交易。
據報導，最少四成公債會由央行直接賣給新興富裕商人階層，若不買將受法律懲罰或對營業構成不良影響。沃德說，北韓政府不保證會還錢給債券購買人；美國智庫外交政策研究所的專家西爾伯斯坦也認為，北韓政府根本沒有能力贖回債券。
韓群聚感染增30例 11教會21人確診
另一方面，南韓疫情又燃起星星之火，境內1日新增35例確診。當局指出，京畿道和仁川市的教會群聚感染迅速蔓延，已有一人死亡。京畿道12個教會的25人，上月底組團遊濟州島後9人確診；仁川市一間教會5月28日舉行聚會後，也出現群聚感染。
中央防疫對策本部表示，首都圈教會相關的確診病例超過30例，仁川市共有11個教會的21人確診，京畿道兩個教會各出現兩例確診。當局呼籲教徒盡量避免參加研習聖經等小型聚會。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言