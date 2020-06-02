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俄羅斯單日再增近萬例 「疫情最慘」莫斯科照樣鬆綁

世界日報 / 編譯中心╱綜合1日電
俄羅斯1日新增9035例確診、162例死亡，全國累計41萬4328例確診、4849人病故，嚴重程度僅次美國、巴西。圖為俄羅斯首都莫斯科，古姆百貨商場重新開業，一名保安等待商場開門。 新華社
俄羅斯1日新增9035例確診、162例死亡，全國累計41萬4328例確診、4849人病故，嚴重程度僅次美國、巴西。圖為俄羅斯首都莫斯科，古姆百貨商場重新開業，一名保安等待商場開門。 新華社

俄羅斯1日新增9035例確診、162例死亡，全國累計41萬4328例確診、4849人病故，嚴重程度僅次美國、巴西；然而當局已下令鬆綁首都莫斯科的防疫禁令，民眾9周以來首度可外出散步，購物商場和公園也在1日重新開放。

官員表示，莫斯科民眾將獲准1周外出散步3次，但必須根據居住地址而定、在指定日期上街。民眾也可以戴口罩外出慢跑或戶外運動，但僅限於清晨5時至上午9時。購物中心和大部分公園1日也開放，不過兒童遊樂園和運動場仍關閉。

莫斯科仍是俄國疫情最嚴重的地區，但感染率已在近幾周大幅下降。相較於先前每日新增近萬例感染，莫斯科5月31日新增2595人感染。

亞美尼亞 總理一家都染疫

曾經是蘇聯加盟共和國之一的亞美尼亞，總理帕辛揚1日在臉書直播中表示，他對新冠病毒呈陽性反應，且全家人都確診。帕辛揚表示：「我沒有任何症狀。我決定接受檢測，因為我打算拜訪前線地區。」

路透報導，亞美尼亞截至1日共有9402人確診，139人病故。

伊朗增3000例 危險高峰再起

伊朗1日新增2979例確診，創兩個月以來單日新高。伊朗衛生部長納馬基警告，境內疫情恐出現「另一波危險高峰」。

伊朗1日也新增81例死亡，累計達15萬4445例確診、7878人不治。中央社引述法新社報導，伊朗當局4月起開始鬆綁封鎖措施，但5月感染率較4月中下旬攀升。納馬基說：「若伊朗人民不遵守衛生規範…我們必須為最糟情況做準備。」

新冠肺炎 COVID-19

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