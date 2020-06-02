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香港又3確診 專家：社區恐藏超級傳播者

世界日報 / 香港新聞組／香港2日電
香港新冠肺炎疫情反撲，昨日再增三宗本地確診個案。圖／法新社
香港新冠肺炎疫情反撲，昨日再增三宗本地確診個案。圖／法新社

香港新冠肺炎疫情反撲，昨日再增三宗本地確診個案，其中2人是5月31日確診的物流公司員工的同事，另一人則是日前接載該公司另一名確診者（第1084宗）的27歲男救護員，物流公司群聚感染有擴大趨勢。

群聚感染個案更有擴大跡象，其中兩人是葵涌嘉里物流貨倉員工；早前接載該公司另一名確診者（第1084宗）送院的27歲男救護員也中招，屬香港首名確診的救護員。

綜合媒體報導，日前確診的第1084宗患者居住的沙田瀝源邨祿泉樓，4名住戶步確診，引發不小恐慌。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，懷疑瀝源邨有超級傳播者，初步調查認為藉由公用設施傳播的可能性最大。袁國勇說，有確診患者的其中有兩個單位為「21單位」，雖然幾名住戶使用不同電梯，但其中三個有確診患者的單位共用兩部電梯，不排除在電梯內交叉感染，或透過按鈕傳播。他又提到，有關住戶的信箱位置接近，也有可能是透過門把感染。

另外，日前確診的第1084宗患者於上周六到公立醫院求診時，一名27歲男救護員曾為她戴上氧氣面罩，當時他有佩戴外科口罩、眼罩和手套，但沒有戴N95口罩。翌日得悉女患者確診後，他檢測結果呈陽性但病毒量較低。另有6名救護員被定義為密切接觸者，其中一人出現病徵已送院。

另外，由於葵涌嘉里物流貨倉處理外國的蔬果，生防護中心亦不排除病毒經貨物或環境傳播，早前中心到涉事貨倉採集環境樣本，包括電腦按鈕、門柄、水龍頭等20個樣本，亦抽取周日（31日）晚到港的11個冷凍食物包裝樣本。張竹君指，所有樣本均對病毒呈陰性反應，雖然目前沒有證據證明食物被污染，但不能排除環境傳播的可能性。

新冠肺炎 COVID-19

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