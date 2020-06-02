世衛盼美國留步 巴西疫情中重啟觀光

(德國之聲中文網) 5月29日，美國總統川普宣布將退出世界衛生組織。周一(6月1日)，世界衛生組織秘書長譚德塞在視頻記者會中表示仍期盼與美國繼續合作。

譚德塞補充說，美國政府數十年來為世界各地的衛生健康貢獻良多。他沒有回答記者的延伸提問。世界衛生組織也沒有回答在失去美國提撥的款項之後，打算如何填補資金缺口。

美國總統川普5月18日晚上警告，30天內若沒有看到世衛做出實質改善（substantive improvements），美國將永久凍結對其撥款，並將重新考慮美國的世衛會員資格。29日，川普宣布，盡管美國非常關切世界衛生組織在處理疫情時對中國的信息抱持太高的信心，世衛仍沒有達成美國所要求的改革，因此美國將退出世界衛生組織。

美國抗議恐加速疫情擴散

目前美國仍是世界上疫情最嚴重的國家，有1,811,360個確診案例，105,165個死亡病例。最近因佛洛伊德死亡案件，美國各地掀起抗議運動，專家警告在街頭群聚可能進一步釀成第二波疫情。

範德堡大學醫學中心（VUMC）傳染病和疫苗專家夏弗納（William Schaffner）博士在6月1日告訴路透社:「大群民眾聚集在一起，與彼此長時間靠在一起，時常歡呼或是大叫。所以他們活力十足的呼吸著。我們知道無症狀感染者可以散播病毒，所以在這個情況下，新冠病毒可能擴散給他人。」

現在全球已經有超過600萬人確診，超過37萬人死亡。

拉丁美洲疫情慘重

世界衛生組織應急專家萊恩(Mike Ryan)表示，在過去24小時之內，世界上確診數最高的十個國家當中，有四個國家屬於拉丁美洲。

拉丁美洲已經有超過一百萬個確診病例、超過五十萬個死亡病例。如此龐大的數字當中，有一半確診病例、以及六成死亡病例屬於巴西。截至截稿為止，巴西有526,647個新冠確診病例，以及29,937個死亡病例。

盡管如此，巴西首都裡約熱內盧市市長仍然在周一宣布將開放熱門觀光景點，並且放松一些管制措施。世衛應急專家萊恩警告，巴西還未脫離疫情險境。

張慈/楊威廉 (德新社、法新社)

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