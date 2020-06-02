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瑞德西韋新藥開發失利 療程更長 成效卻未更顯著

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合1日電
瑞德西韋可望對抗新冠肺炎。路透
瑞德西韋可望對抗新冠肺炎。路透

在一項大型試驗中，吉利德科學(Gilead Sciences Inc.)研發的實驗藥物瑞德西韋(remdesivir)對病情較輕的新冠肺炎患者僅發揮有限的療效；瑞德西韋已獲准用來治療病情嚴重的新冠肺炎患者，而這個結果可能會改變外界對此療法的看法。

該公司在聲明中表示，在試驗的第三階段中，一組病情較輕的受試者住院並使用瑞德西韋，為期五天，但與接受標準照護的病患相比，好轉的程度卻不大。

而另一組病患使用瑞德西韋十天，也沒有出現統計上的重大改善，而這可能令人質疑，為何療程更長，成效卻沒有更顯著；病情嚴重的患者沒有參與這項試驗。

吉利德科學公司股票於紐約1日上午9時36分下跌2.8%至75.68元；該公司股票今年已上漲16%，主要因為瑞德西韋前景看好。

這項試驗檢視住院治療且病情較輕的新冠肺炎患者；他們有肺炎症狀，但在研究開始時血氧濃度沒有降低。

病患被隨機分配，分別接受五日、十日的瑞德西韋療程，或接受標準照護，然後以七分的評量方式接受評估。

整體來說，各組之間的差別不大；接受五日療程的患者表現最好，其中76%到了第11天進步至少一分，而接受標準照護的患者僅66%有相同程度的進步。

但令人困惑的是，接受十日療程的患者，表現卻比接受五日療程者差一點，僅70%到了第11天有所進步；與接受標準照護者相比，這樣的差別在統計上沒有那麼重大。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)分析師阿伯拉罕(Brian Abrahams)說：「似乎有越來越多證據顯示，五日療程比十日療程更有效或一樣好；這讓人好奇，因為此藥沒有副作用的不利條件，但也似乎可能違背一般人期待『用越多越有效』的直覺。」

吉利德科學說，在這項新的試驗中，各療程小組都沒有出現新的安全風險；該公司計畫在接下來數周內提交完整資料，在經同行審議的醫學期刊上發表。

新冠肺炎 COVID-19

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