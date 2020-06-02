騎鐵馬環保又防疫 歐美政府祭補貼

騎自行車不但環保，還能維持社交距離，成為大受歡迎的交通方式。疫情讓騎腳車的人大幅增加，而自行車比汽車環保、比公共運輸安全的特點，讓歐美政府紛紛祭出措施鼓勵民眾繼續騎自行車，如給予購買自行車的補助、增加自行車道等，而自行車企業的股價也因疫情大幅上漲，在一片經濟慘澹中異軍突起。

民眾樂當「二輪」族

【經濟學人】指出，歐美各國的自行車流在疫情期間皆大幅增長。在瑞士，騎自行車的公里數在3月初就比前期飆升了175%；在紐約市，共享自行車的使用率在3月比前年增加了67%。

因為疫情，比起大眾交通，騎自行車被視為安全又健康的選擇，且自行車也有利於環保。大多數的美國州政府允許自行車店在居家令期間持續開放，義大利政府則提供民眾最高500歐元的自行車購買補助。柏林、波哥大（哥倫比亞首都）等城市紛紛進行路平工程，為的是讓自行車行駛更順暢。

米蘭將長達35公里的路改為自行車道，紐約則將160公里的路改為行人與自行車共用車道。在加州的奧克蘭市，為了讓騎自行車更安全，關閉了約119公里的車道。巴黎更為了大量湧現的「二輪族」，準備了650公里的腳踏專用車道。

然而自行車現在大受歡迎，政府也大動作鼓勵，但是到了冬天，自行車族可能會無法忍受冰天雪地和寒冬，轉回自駕車或者大眾交通工具。來自中國的調查數據顯示，在封城令結束後，使用汽車的人比例還是會慢慢回升。

自行車市場看好

自行車大受歡迎，連帶自行車市場前景看好。即使在被稱為「自行車之都」的哥本哈根，當地的自行車店家表示，今年比起前幾年的生意都要忙碌許多。英國最大的自行車零售店股價，在3月短短兩週內從81便士漲到183便士（漲幅約為125%），但同期的FTSE 100指数只上漲15％。

台灣兩大自行車巨頭捷安特與美利達，也受惠於疫情，股價聲勢大漲。據媒體分析，自行車這幾年受到共享單車和電動自行車影響，股價受到衝擊，然而因為疫情反而成為黑馬，在5月18日分別攻上 215元及163.5元，且數據顯示絕大部分的訂單是來自歐美。

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