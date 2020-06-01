香港新冠肺炎再現群體感染 累計1087宗

在相隔約半個月後，香港近日再度出現群體感染新冠肺炎事件，累計確診感染人數為1087人；港府對新出現的群體感染情況深表關注。

衛生官員昨天首先證實本地一起確診感染肺炎個案，是近半月來首次；患者從事物流工作，是嘉里物流公司的員工。

在這名患者之後，衛生官員今天證實再多3宗確診個案，其中兩人也在嘉里物流工作，另一名確診者是救護員，曾接觸相關患者。

衛生當局已把這起事件定性為本土群體感染，至今未找到源頭。當局擔心，社會上仍然有病毒傳病者，呼籲市民繼續戴口罩，保持衛生。

當局因防止疫情而限制8人以上聚集的命令將於4日深夜結束，由於再有群體感染，目前未知當局屆時會否取消相關限聚令。