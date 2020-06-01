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經濟優先後疫情 開發中國家的兩難

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

巴西每日死於疫情的人數近千，死亡案例已經超越法國，是排名全球第四多的國家，但總統波索納洛卻一直對疫情輕描淡寫，更認為封鎖有害國家經濟，對此，外媒報導認為，這是開發中國家的兩難，與日前印度被迫提早解封相似，若選擇封鎖而重創經濟，恐先不敵民怨，因此選擇把疫情放一旁、先解封成為無奈之舉。

經濟重創引民怨

根據《BBC》報導，巴西近期每日死於疫情的案例都近千，帳面上超過2.8萬的死亡人數（霍普金斯大學認為實際上更高），已經超過法國，排行在美國、英國、義大利之後，而且還有增溫的跡象，但巴西的政策並非防疫禁令，總統波索納洛反而重申，疫情沒那麼嚴重，若封鎖各項生產，反而會重創巴西的經濟與就業。

《BBC》提到，波索納洛不會改變立場，據傳他正與州長進行討論，欲恢復巴西足球聯賽、挽回經濟收益。

據《希爾電視網》報導，巴西的做法屬於開發中國家的無奈，他們舉出日前印度為例，印度受迫於封鎖過久，導致經濟受創、民怨四起，當局只能宣布，於8日提前解封。在疫情尚不知會持續多久為前提，經濟已面臨崩潰邊緣，選擇先穩住民生的態度，成為開發中國家的通病。

大規模傳染溫床

雪上加霜的是，外媒表示，開發中國家通常都有不少的邊陲城市，普遍經濟狀態較為弱勢、貧窮，這些地區會因缺乏資源、醫療條件差、人口又稠密，成為疫情傳播的大型溫床，若開發中國家選擇解封，持續讓人民進行交流，大規模疫情惡化的可能相當高。

上述兩篇報導看法不謀而合，《BBC》引用資料顯示，依照巴西的案例來說，亞馬遜州是巴西感染率高的地區，也是衛生系統、資源都不足的地區，確診案例增加速度也激增，近期一週的感染數是前一週的4倍。專家警告，中、南美洲是疫情傳染激增的主要地區，但開發中國家卻因為民生問題，更難對抗疫情傳播。

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