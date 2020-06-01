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連16天「零確診」後香港再現2本土病例 專家憂「隱形傳播鏈」

世界日報 / 香港新聞組／香港1日電
香港再現2例新冠病毒本地感染個案。圖／法新社
香港再現2例新冠病毒本地感染個案。圖／法新社

香港連16天新冠本地「零確診」破功。香港昨日再現2例新冠病毒本地感染個案，且染疫2人均無外遊紀錄。專家警告，顯示社區極可能存在隱形傳播鏈，未來可能發生小型群組感染。

香港文匯報報導，新增2例確診病例為夫妻，居住於沙田瀝源邨。34歲的妻子在葵涌嘉里物流溫控貨倉上夜班，5月22日開始咳嗽，三度就醫於住家附近的診所，5月29日病情加重，翌日由救護車送往威爾斯親王醫院，當時她感暈眩並已神志不清，送院後情況危殆。其丈夫有發燒、流鼻水等病徵，曾向同一醫生求診，兩人昨日正式確診。

據了解，女確診病患的兩名同事分別於4月底至5月上旬出現病徵，經檢測證實對病毒呈弱陽性，列作初步確診個案，其25名同事將送往檢疫中心。

報導指出，特區政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，女患者與同事發病時間相隔近一個月，顯示有社區傳播鏈尚未找到。不排除女患者與同事間有多於一代的傳播，需要再進行流行病學追蹤。他指出，未來兩周要特別注意是否有不明源頭小型群組或個案出現，零星個案也可能導致社區爆發。他預料，本月4日到期的限聚令極有可能再延長。

香港生防護中心傳染病處主任張竹君指出，新增的兩宗確診個案均無外遊史，女病患在物流溫控貨倉工作，病毒有機會是在貨倉中傳播，現正調查傳播途徑。

另外，醫管局表示，女患者在威爾斯親王醫院急救時，三名醫護均未有穿戴完整防護裝備，被列為密切接觸者，須送往檢疫中心檢疫14天， 另有12名參與急救的醫護人員也須進行14天醫學監察。

新冠肺炎 COVID-19

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