歐洲疫情降溫 義大利比薩斜塔、羅馬競技場重開

歐洲各國疫情逐漸趨緩，擴大解禁。教宗方濟各（Pope Francis）31日透過預錄影片發表五旬節訊息時表示，新冠疫情過後，「一切將會不同」，他呼籲建立更公平的社會，並採取行動「終結貧窮在全球大流行」。

方濟各在梵蒂岡的花園為受疫情影響的所有人祈禱，並表示：「一旦走出疫情，人們將無法繼續原本做法，一切將會不同。經歷過這場疫情一般的人類重大考驗後，人們要不變得更好就是更糟，不會不變。」

西班牙擬延封城15天

西班牙「國家報」報導，總理桑傑士31日表示將要求國會同意，再延長「國家緊急狀態」兩周至6月21日。他說這將是最後一次延長，之後政府將不再限制民眾行動。西班牙自3月14日頒布全國封鎖令後，境內疫情明顯放緩，5月起分階段放寬管制，桑傑士希望到6月8日，全國大部分地區進入放寬最後階段。

俄增9268例 總數破40萬

俄羅斯疫情未緩，31日新增9268例確診，感染總數達到40萬5843例。官員表示，在過去24小時，新增138起死亡病例，全國累計4693人染疫喪生。

義大利重開比薩斜塔

義大利疫情已趨緩，近期放寬防疫限制，包括比薩斜塔在內的觀光景點也重新開放。英國衛報報導，比薩斜塔於5月30日對外開放，羅馬競技場和梵蒂岡博物館則在6月1日開放，烏菲茲美術館也將於2日開放，文藝復興藝術家拉斐爾逝世500周年紀念展2日也將在奎里納爾宮舉辦。然而，這些景點僅對當地居民開放，跨地區的旅遊限制預計在6月3日鬆綁。

所有重新開放的景點和博物館都有嚴格安全限制。比薩斜塔一次只允許15人入場，民眾必須戴口罩和維持安全距離的電子裝置；參觀羅馬競技場的民眾必須線上購買門票、戴口罩並在入場前量體溫。

德國再傳群聚感染 逾百人隔離

德國31日新增286例確診，累計染疫人數達到18萬1482人，同日並新增11例病逝，目前共有8500人染疫死亡。德國下薩克森州哥廷根市近日發生群聚感染，至少35人確診，160人被要求居家隔離。

據德國媒體報導，此次群聚感染源自幾個家庭上周末舉行的聚會和慶祝活動，確診感染者中1人為重症患者，並在醫院接受治療，居家隔離者中有50多名兒童。