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印度19萬人確診居全球第7高 堅持6月8日解封

世界日報 / 編譯中心╱綜合31日電

英國廣播公司報導，印度的新冠肺炎疫情目前仍處在高峰，至31日突破19萬人確診，超過法國、德國，躍居全球第7高，但為拯救經濟，印度政府仍決定逐步放寬封鎖管制。

印度全國封鎖30日午夜結束，內政部發表聲明宣布，僅疫情嚴重被列為管制區的地方，封鎖延長到6月30日；除管制區，其餘地區所有活動將分階段開放。印度內政部也公布新規定，其中，宗教場所、禮拜場所、飯店、餐廳、購物中心及其他接待服務都被列入第一階段開放項目，將從6月8日起恢復對外營運。

而隨著確診病例快速增加，也讓印度現有的醫療資源無法負荷。為緩解醫院的負荷，一些政府機構已經開始推廣新冠肺炎病患居家治療，希望緩解醫院負荷。

日入境管制擬鬆綁 首波泰越澳紐

日本早前針對111國實施入境管制以防止新冠疫情擴大；日媒報導，當局正考慮鬆綁入境管制，第一波國家包括泰國、越南、澳洲、紐西蘭。讀賣新聞報導，日本政府考慮先以商務人士為對象，出境前須先取得病毒篩檢陰性證明，抵達日本後再接受篩檢，若結果呈陰性，即准予入境。

日本實施入境管制措施期限原定6月底為止。據報導，中國、南韓也希望日本儘速鬆綁入境管制，但日本政府對太早開放與中韓人員往來持慎重看法，可能列入第2波名單。

日本增35例 福岡小學已5例

日本31日新增35例確診，東京都、神奈川縣、福岡縣共3人死亡。福岡縣北九州市正面臨第二波疫情來襲，31日新增12例確診，其中4人是28日確診小學生所就讀的守恒國小學童，這所國小至今有5人確診，目前停課。東京則新增5例，是時隔6天單日新增確診低於10例，其中4例查不到感染源。

南韓添27例 小型群聚感染連發

南韓中央防疫對策本部通報，境內31日新增27例，時隔5天降回30例以下，雖有趨緩，但仍持續出現小型群聚感染案例。當局宣布，6月1日至7日將在首爾、仁川、大田地區19個夜店及KTV等高風險場所，以及教會、圖書館、電影院等大眾設施試行電子出入名簿系統。

新增27例中包括15例社區感染及12例境外移入，21例位於首都圈占近8成。首都圈人口密集，5月接連發生梨泰院夜店及富川物流中心群聚感染，擴及範圍廣，當局憂心日後隨時可能再次爆發疫情。此外，首爾市內的保險業電話客服中心、京畿道一間教會也出現小型群聚感染。

新冠肺炎 COVID-19

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