疫情未緩！聖地牙哥重啟 科學家憂現「超級傳播者」

加州聖地牙哥郡的教堂、髮廊、餐廳和購物中心均獲准在新冠肺炎疫情警報仍未解除之際重啟，科學家警告室內群聚可能造就「超級傳播者」。

聖地牙哥加大(UCSD)史克利普斯海洋研究所氣候與大氣科學教授金柏莉‧布雷瑟(Kimberly Prather)在本周刊載於「科學」期刊的報告中，根據現有文獻提出強烈證據，顯示新冠病毒會在空氣中存活數小時，才深入宿主的肺部。

地方與州官員對有意重啟的企業和教堂，設置嚴格的社交距離規範，部分場所管控人流；髮廊和沙龍獲准開業，但會觸及客人臉部、睫毛的美容服務業和美甲業仍不准復業；幾家聖地牙哥賭場罔顧州長紐森(Gavin Newsom)反對復業。

當局強制規定復業的店家必須測量員工的體溫並例行篩檢，餐廳被鼓勵提供戶外座位，也未強制上餐廳的顧客坐定位後戴口罩。

布雷瑟等研究人員的報告呼籲人們戴口罩，力求民眾外出前三思，尤其是到密閉場所。

布雷瑟強調，許多新冠病毒的確診病患可追溯到小型聚會；超級傳播者無論原因為何，就是會出現在酒吧、餐廳或教堂，傳誦或唱歌就會傳播病毒。

報告結論指出，「證據顯示，無症狀的新型冠狀病毒帶原者悄悄散播病毒，考量其規模狹小，空氣中的懸浮物質可能造成新冠肺炎高危險群，因為含有病毒的空氣將深入宿主肺部」。

科學界仍在辯論，超級傳播者或空氣傳播能否乘載足以感染或讓人致命的病毒，部分研究人員宣稱，有足夠證據授權即刻行動，其他人則說還需要更多決定性研究。

然而，越來越多科學證據吸引UCSD醫學院傳染病專家斯利(Robert Schooley)的注意，他與布雷瑟共同撰寫這篇報告，說道「若想讓返回職場或學校的實驗成功，口罩是最好的方式；若想讓實驗失敗，不戴口罩去餐廳並朝對面桌子的顧客咆嘯」。