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日泡湯兼顧防疫 大眾池改建小浴缸

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

泡湯也可兼顧防疫，日本澡堂文化朝個人化改革！日本政府在疫情期間關閉全國澡堂以遏止疫情擴散，但還是有讓小型澡堂開放。在封城令逐漸解除後，許多店家順應潮流，將澡堂內原先的大池共浴設施改為一人一個小浴缸，讓民眾泡湯也兼顧防疫。

日本澡堂文化

根據《今日日本》報導，52歲的加藤正純正在泡澡，大呼一口氣後，緊接著將全身浸入綠色浴缸的他，以此方式慶祝受疫情影響關閉的澡堂解封。

在疫情期間，日本政府僅允許少數的小型澡堂開放，以舒緩日本民眾想泡湯的心情。在國內逐漸解封後，加藤習慣前往的澡堂已順應潮流，將澡堂內原先的大池共浴設施改為一人一個小浴缸，讓民眾泡湯也能兼顧防疫。加藤說：「我認同他們的決定，因為我喜歡泡湯，如此而已。」

個人化澡缸趨勢

居住在橫濱市的加藤，每個禮拜總要到「南溫泉」泡上幾次澡。日本的傳統澡堂已深植在文化裡，因此有此習慣的日本民眾為數不少，許多人更已將其視為日常。然而在疫情影響下，日本政府曾基於防疫理由，下令關閉多人共浴的公共澡堂，但近期隨著國內逐步解封，澡堂禁令也一一解除。

據《雅加達郵報》報導，店經理佐藤均說：「在疫情大流行之前，我們每天可以接待超過1000名客人，疫情影響下來客數歸零，也讓我們開始思考該如何落實防疫，以讓客人繼續享受泡湯文化。」

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