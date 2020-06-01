治療新冠肺炎費用要多少？ 男出院後收到帳單「2500萬元」

截至台灣時間1日凌晨3時，新冠肺炎（COVID-19）已造成全球超過37萬261人死亡，確診病例逾611萬3340例。美國雖然各州逐步解封中，但境內已累計10萬4051人病故，累計確診數達177萬8515例。

外電報導，近日美國一名確診感染新冠肺炎的高中教師丹尼斯（Robert Dennis）雖然出院回到家了，但身體仍持續在復原當中，先前他因為症狀很嚴重，都在醫院與病魔搏鬥。現在他收到了治療的費用收據，竟然高達84萬美元（約新台幣2500萬元）。

丹尼斯表示，收到帳單看到上面的治療費用時，真的倒抽了好大一口氣。費用的項目包含他在科羅拉多州Sky Ridge Medical Center醫療中心的治療，他在裡頭接受了醫護人員縝密的照護及插管了兩個禮拜，而且光藥費就要價25萬美元（約新台幣750萬元）。

丹尼斯的太太蘇珊（Suzanne）也補充說，來回急診室的費用估計總共花了超過150萬美元（約新台幣4500萬元）。她看著帳單表示，「這真的很恐怖」，雖然倆人有保險，而且預計將動用保險金支付多數的醫療費用，她也說無法想像，如果沒有保險，該如何應付這筆龐大的醫療支出。

事實上，在沒有全民健保的美國，從肺炎病毒的檢測到治療的費用，許多民眾仍得負擔數百甚至數千的基本費用，更遑論確診住院後的高額醫療費用，也因為後來疫情愈趨嚴峻，副總統彭斯才宣布將檢測當成民眾必要的健康福利，讓公辦與私營的保險公司含蓋病毒檢測。