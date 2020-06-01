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英媒：若中國路線不變 英國可能5年內承認台灣

對流旺盛！北北基等15縣市大雨特報 慎防雷擊、溪水暴漲

疫後歐洲第一架包機抵中 1人確診

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
德國法蘭克福機場的漢莎航空飛機。（路透）
德國法蘭克福機場的漢莎航空飛機。（路透）

歐洲多國相繼開放邊界，一架運載200名歐洲員工和家屬的歐洲包機，5月30日從德國法蘭克福飛抵中國天津。這是冠病疫情暴發之後，第一批飛往中國的歐洲人。據德媒報導，乘客上機前都經過檢查，但到達天津後，一人被測出陽性。

法廣網報導，這台由德國漢莎航空公司提供的航班，機上絕大多數是德國人。染疫的是一名34歲工程師，他並無症狀，目前已被隔離。

據德國商會數據，中國有5000多家德國公司。第二架飛機預定6月3日從法蘭克福出發前往上海，飛機載送的多為了經濟、商業、科學或技術目的，或出於緊急人道原因必須前往中國的人。

浙江今起推用公筷公勺

新冠疫情下，除了要戴口罩、勤洗手，專家提醒，「分餐」和使用「公筷」是切斷傳染源的有效途徑。新華網報導，浙江從6月起全面推行「公筷公勺」，到8月底實現全省星級酒店、賓館以及民宿、農家樂全配備公筷公勺。

據悉，浙江省啟動的「公筷公勺」行動，如今已在大型餐飲店、機關食堂率先推行，浙江省文明辦同時將推廣使用「公筷公勺」納入各級文明城市、文明單位、文明村鎮等系列測評體系，納入城市文明行為促進條例、市民公約等地方法規和規範守則，加強督查考核。

口罩熔噴布價格傳崩跌

口罩在疫情期間成為重要物資，口罩原料「熔噴布」隨之瘋漲。不過，據證券時報報導，隨著疫情趨緩，各地產能大減，中國低檔熔噴布的價格已從巔峰的每噸45萬元暴跌至2000元，高檔熔噴布也在短短6天內從每噸65萬元暴跌至每噸40萬元。而生產用的機器現在一台1萬元人民幣也沒人要，就跟垃圾一樣，只能當成廢鐵賣。

21世紀經濟報導指出，在這波熔噴布的暴利熱潮中，有業內人士透露，只有10%的人賺錢了，90%都在虧損，賠了幾百萬的大有人在。

新冠肺炎 COVID-19

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